Marco Rubio llega el 3 de septiembre para reunirse con Sheinbaum; ‘vendrá a cerrar el marco de entendimiento’

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el 3 de septiembre el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México. “

“Viene el 3 de septiembre. Todo en el marco de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio”, precisó Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum aseguró que el funcionario estadounidense “vendrá a cerrar el marco de entendimiento”, en diversos temas, incluyendo la seguridad, y dijo que aún no se firmará un acuerdo específico, pero sí tiene que ver con la coordinación y colaboración sin subordinación en el tema de drogas, aclaró.

Dijo que el propósito de la visita es acordar con el gobierno de los Estados Unidos lo relacionado en beneficio de ambas naciones, así como “para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados.”

Claudia Sheinbaum dijo que “Entonces en ese sentido es el entendimiento que estamos teniendo, todo en el marco de respeto a nuestra soberanía, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando”, dijo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum dijo que, “entonces viene (Marco Rubio) pues a cerrar, digamos este marco de entendimiento, y pues vamos a aprovechar también para darle a conocer todo lo que estamos haciendo en México, en muchas materias y en particular en el tema de seguridad”.

Aseguró que no necesariamente se firmará algún documento y señaló que si tendrán sus protocolos durante la visita, pero descartando la firma de algún documento ya que todo será una plática de entendimiento mutuo, entre ambas naciones.

“Que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero si es un entendimiento que tenemos el gobierno de Estados Unidos y México, no hay nada digamos muy novedoso más que por ejemplo algunas cosas que tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo, cómo llegan los precursores de fentanilo, por ejemplo y algunos otros marcos de colaboración y coordinación todo en el marco de respeto a nuestra soberanía”, señaló.

Claudia Sheinbaum dijo que en la reunión con el político estadunidense, hablará de las campañas y la importancia de las campañas para informar a los jóvenes del efecto que tienen las drogas “es decir no solamente actuar, sino prevenir el consumo; también que Estados Unidos evite el tráfico de armas de Estados Unidos a México entonces, es un acuerdo y viene él hasta ahorita lo que tenemos acordado con ellos el 3 de septiembre.”

De acuerdo con el comunicado oficial, éste será el cuarto viaje de la Secretaría de Estado a América Latina, lo que refleja —según Washington— un compromiso “inquebrantable” de proteger sus fronteras y neutralizar las amenazas narcoterroristas.

La agenda de Rubio también busca garantizar condiciones de competencia más justas para las empresas estadounidenses, así como consolidar alianzas con México y Ecuador en temas de seguridad y comercio.

