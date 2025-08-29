Sheinbaum ve linchamiento mediático contra Noroña

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó un “linchamiento mediático” en contra del senador Gerardo Fernández Noroña, tras la pelea que tuvo esta semana con legislador priista Alejandro “Alito” Moreno en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Es muy clara la agresión en contra de Gerardo Fernández Noroña y un trabajador del Senado, hay que destacar la actitud agresiva del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas”, dijo.

Asimismo, la mandataria se dijo sorprendida por “el linchamiento mediático en contra del presidente del Senado”, y mencionó que el 90 por ciento de bots en las redes sociales están “en contra de él, y justificando la agresión porril” del legislador priista.

También dijo que el país es libre y ambas cámaras, la de Diputados y Senadores “es el espacio del debate, pero justificar una agresión física por parte de los comentócratas y adversarios no se entiende”.

La mandataria se cuestionó: ¿Quién paga tanto bot? ¿Quién se interesa en incrementar tales tendencias, sin lograr impacto?”, señaló.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que Fernández Noroña fue claramente agredido por el senador priista. “Ahí están los videos”, dijo.

“México es libre, ¿pero justificar una agresión y esta andanada? La verdad es que no se entiende. La oposición, los comentócratas, muchos conductores, mucha agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión física”, refirió.

La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado e integrante de Morena, negó que la bancada del PRI tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el Himno Nacional, Alejandro Moreno, líder del PRI, confrontó a Noroña, lo que produjo un altercado físico.