Beatriz Gutiérrez Müller acusa a Elon Musk de limitar su cuenta en X y lo reta a eliminarla

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller reclamó al dueño de la red social X, Elon Musk, luego de recibir una notificación en la que la plataforma le advertía que sus publicaciones tendrían “menor visibilidad” tras detectar “actividad inusual”.

Ante ello, la autora de Feminismo silencioso retó a Musk a eliminar su cuenta, al acusar que fue limitada temporalmente como, afirmó, ocurre con perfiles que “no convienen políticamente” al empresario , fundador de Tesla y SpaceX.

Según la notificación de la red social X, las publicaciones de Beatriz Gutiérrez Müller podrían tener “menor visibilidad durante un corto período de tiempo” en distintas secciones de la plataforma, como recomendaciones, respuestas o tendencias.

“En la mayoría de los casos, esto se resuelve automáticamente en unos pocos días o un par de semanas, siempre que su actividad siga nuestras reglas”, señala el mensaje, sin detallas alguna causa específica para limitar la visibilidad del perfil.

“Genial, Elon Musk. Ni siquiera uso tu X —solo de vez en cuando— y me mandas este mensaje. ‘Menor visibilidad’, ja, ja, ja… ¡es lo que haces con las cuentas que no te convienen políticamente! Adelante, haz desaparecer mi cuenta si quieres. ¡Hazlo!“, escribió en respuesta la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Genial @elonmusk I don’t even use your X -just once in a while- and you send this message to me. “Lower visibility”, ha, ha, ha… it’s what you do with accounts not convenient to your political interest! Go ahead, disappear my account if you want. Be my guest! pic.twitter.com/M5V3mG98I4 — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 21, 2026

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cehr