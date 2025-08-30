Ariadna Montiel destaca programas del Bienestar para combatir la pobreza en México

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que los programas del Bienestar han puesto en primer lugar a los pobres y que gracias a ello en México suman 42.3 personas en una “condición no pobre y no vulnerable”.

Lo anterior, destacó un esfuerzo colectivo de la llamada Cuarta Transformación, porque están combatiendo la pobreza, pero también “evitamos que personas caigan en pobreza”.

En su intervención durante la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Montiel recordó que el régimen neoliberal dejó más de 50 millones de personas en situación de pobreza, “54 para ser exactos, y la tendencia era permanentemente a la alza”.

Actualmente, dijo, hay 41.8 millones de personas que tienen por lo menos una carencia en el acceso a sus derechos y “esto es importante porque también nosotros tenemos que mirar en seguir trabajando, que no hemos logrado todo, sino que tenemos que seguir avanzando”.

Señaló necesario reconocer el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se comprometió a la continuidad del proyecto de nación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que, actualmente, en el país hay una reducción de hasta el 24.2 por ciento de los niveles de pobreza, es decir 31.5 millones de personas, aunque reconoció que “todavía tenemos que seguir trabajando”.

“Lo que nosotros planteamos primero como un principio ideológico, político y también ético, hoy es una política de Estado: la política de bienestar. Ustedes pueden estar orgullosos de que cuando hablamos de una política de Estado, ustedes están incluidos. Incluidos en este esfuerzo colectivo para llevar a un buen rumbo a nuestro país”, señaló.

Unidad, diálogo y conciliación, puntos clave para profundizar la transformación de México: PT

Por separado, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, reconoció el compromiso con su grupo parlamentario para impulsar acciones legislativas por el bienestar de las y los mexicanos.

Durante su intervención en la reunión plenaria del PT, Sandoval señaló que la unidad, el respeto y el diálogo serán los principios para profundizar la transformación en México, valores que, dijo, “lo hacen la vanguardia ideológica de la Cuarta Transformación”.

De la misma forma, reconoció que existe una gran aprobación del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, con mediciones de entre el 76 y 80 por ciento.

“El Partido del Trabajo es el partido más unido de la 4T, el más sólido, el más congruente, el más consistente, porque una de las variables de la política es la consistencia y el que no es consistente, se queda en el camino”, puntualizó.

