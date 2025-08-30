Martí Batres firma convenio con Tecámac para donación de dos clínicas al ISSSTE

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), firmó un convenio con el gobierno de Tecámac, mediante el cual se establece que este municipio otorga en forma gratuita, el uso, goce y disfrute de dos inmuebles y de los muebles accesorios a estos para otorgar servicios de salud, en favor del organismo.

Los bienes inmuebles, señaló el director general del ISSSTE, se tratan de la Clínica Materno Infantil “Juana Belén Gutiérrez de Mendoza”, ubicada en la colonia Santo Tomás Chiconautla, y la Clínica Materno Infantil “Aurora Mesa Andraca”, en el Conjunto Urbano Los Héroes Tecámac.

“¡El municipio de Tecámac donó dos nuevas Clínicas al ISSSTE! Tal como lo anticipé hace unas semanas, se consolidó la donación de dos nuevas unidades médicas a nuestro Instituto, las cuales cuentan con nuevos quirófanos. Así atenderemos mejor la demanda de la derechohabiencia que crece por las nuevas obras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles“, compartió en redes sociales.

Martí Batres explicó que ambas clínicas cuentan con quirófano, camas para hospitalización, consultorios, salas de expulsión, cuartos de hospitalización adicionales, equipo de esterilización y laboratorio de histocompatibilidad.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mariela Gutiérrez Escalante, agregó que estas unidades surgieron de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región, que por 25 años padeció el cacicazgo rapaz y abusivo de los gobiernos neoliberales, por lo que compartió que es motivo de orgullo entregar estas clínicas y comiencen a dar el servicio para lo que fueron creadas.

“Qué mejor que estos 50 mil derechohabientes del ISSSTE tengan un servicio digno y decoroso, que eso es a lo que nos comprometemos en la Transformación y que la queremos consolidar bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora con la gran agilidad que nos ayudó el maestro Martí para que esto se lleve a cabo”, aseveró.

Asimismo, el director de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco, y homólogo Jurídico, Felipe de Jesús Zermeño, coincidieron con la presidenta municipal de Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero, quien expresó que este acto representa un paso firme hacia el fortalecimiento de los servicios de salud, al compromiso social y a una visión de un futuro para Tecámac.

“Firmar este comodato es compartir responsabilidad para garantizar acceso a servicios médicos dignos, oportunos y de calidad, y eso para todas nuestras familias. (...) Bajo la administración del ISSSTE, confiamos en que se fortalecerá su infraestructura en beneficio de más personas que lo están necesitando”, dijo la presidenta municipal.

Por otro, el director general del ISSSTE, Martí Batres, acudió a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Tizayuca”, en el estado de Hidalgo, donde también se entregaron 50 credenciales con vigencia permanente a jubilados y pensionados, para supervisar las obras y equipos que se adquirieron con un presupuesto de 370 mil pesos, otorgado mediante el programa La Clínica es Nuestra al Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), en beneficio de 12 mil 866 derechohabientes.

“Vean todo lo que están haciendo: construcción de una farmacia; y luego, equipamiento para la clínica: rastrillo jardinero, puerta blanca, equipamiento de puerta, computadora, impresora, escalera, taburete, mesa, silla, lámpara LED, lámpara LED de bulbo, flotador eléctrico, tubo galvanizado, bomba eléctrica, lavabo pasteur, nueve cajas multiusos”, detalló.

Agregó que se llevó a cabo trabajo de techado de sala de espera; mano de obra en la zona de farmacia, de mantenimiento; además se adquirió material para la farmacia, mantenimiento general de la unidad médica y para la sala de espera.

Por su parte, la directora de la CMF “Tizayuca”, Yamira Elizabeth González Marmolejo, destacó que el presupuesto del programa es utilizado para fortalecer la infraestructura, equipamiento y servicios de salud , y así garantizar que las mejoras correspondan a las necesidades reales.

Acompañada por la presidenta municipal de Tizayuca, Hidalgo, Gretchen Atilano Moreno, la tesorera del COSABI, Norma Adriana Camargo Lozano, agradeció a las autoridades por el programa La Clínica es Nuestra ya que en 30 años esta unidad médica no había tenido crecimiento en infraestructura.

“A nombre de la derechohabiencia de Tizayuca agradecemos su apoyo con el programa La Clínica es Nuestra, en beneficio de la población derechohabiente del ISSSTE”, comentó.

