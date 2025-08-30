Protestan afuera de la casa del morenista en Tepoztlán

En Tepoztlán, Morelos, un grupo de comuneros sostuvieron una manifestación a las afueras de la casa del presidente saliente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Aseguraron que su adquisición es ilegal, pues requiere de la aprobación de la asamblea de comuneros.

No obstante, el morenista en redes sociales señaló que la movilización a las afueras de su casa fue orquestada por el alcalde del municipio, Perseo Quiroz. Además de que cuestionó que no hubiera el mismo rechazo en contra de otras construcciones en el Valle de Atongo.

“Nunca han protestado por las construcciones que por décadas se han hecho en Valle de Atongo, en Tepoztlán, y ahora mandan a un grupo a protestar a la casa que estoy pagando”, dijo Noroña.

12 mdp, valor de la propiedad que paga Fernández Noroña

“Esta propiedad no se puede vender ni traspasar sin el acuerdo de asamblea de los comuneros. El poder que tiene ahorita como presidente Fernández Noroña, como ser presidente en el congreso de la unión, es un error grande y grandísimo porque está usurpando bienes que no le corresponden”, señaló uno de los comuneros.

También agregó: “Esta propiedad no es propiedad, es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán. Tepoztlán no se deja, el suelo de Tepoztlán exige”.

Noroña respondió que “bajo esa lógica todo el valle de Atongo pertenece al pueblo. Afortunadamente esa casa tiene escrituras. Esa es una maniobra de armas cortas y en realidad está agrediendo a la dueña, no a mi persona, porque la casa no me pertenece. Yo la estoy pagando”.

La manifestación llega luego de que en la última semana de agosto se diera a conocer que Noroña, supuestamente, está pagando una casa valuada en casi 12 millones de pesos en el Pueblo Mágico.