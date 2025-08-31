Fiscalía de EU pide investigar a abogado de ‘El Mayo’ Zambada ante posible conflicto de interés

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York.

Ante un posible conflicto de interés de Frank Pérez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada García, el gobierno de Estados Unidos solicitó una investigación, pues el defensor ha participado en otros casos como el de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”.

Según los registros judiciales, los fiscales estadounidenses señalan que Pérez representa o ha estado a cargo de casos de varios testigos que podrían declarar en contra del exlíder de Los Zetas.

Frank Pérez, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada. ı Foto: Reuters

“El gobierno solicita respetuosamente al Tribunal que realice una investigación sobre la representación del Sr. Pérez a Miguel Treviño Morales y a sus demás clientes, actuales o anteriores”, se lee en la solicitud.

Treviño fue extraditado a Estados Unidos en febrero de este año y enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas, asesinatos y actos de violencia, incluidos crímenes contra testigos, informantes y agentes del orden.

Ismael Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en la Corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Apenas el lunes, Frank Pérez acudió a la Corte de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York para el caso de El Mayo Zambada, donde éste se declaró culpable de dos cargos que le imputa el gobierno estadounidense: conspiración criminal y narcotráfico.

Al salir de la audiencia, el litigante declaró a los medios de comunicación que no existe un acuerdo para que su cliente ofrezca nombres de políticos, mandos militares y policías a los que supuestamente sobornó durante 50 años para las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Policías resguardan la Corte de Brooklyn, durante audiencia de Zambada. ı Foto: Reuters

“Lo que dijo El Mayo se queda con El Mayo”, afirmó Pérez, quien también representa a Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de Ismael, que desde hace años colabora activamente con el gobierno de Estados Unidos.

