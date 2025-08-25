‘El Mayo’ Zambada va a pasar toda su vida tras las rejas y morirá en una prisión de EU: Fiscal Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como una victoria para el gobierno de su país, luego de la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García, de quien, dijo, pasará el resto de su vida tras las rejas donde morirá.

“Anunciamos una victoria para el Departamento de Justicia, el capo de la droga Ismael García, conocido como ‘El Mayo’, confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, ‘El Mayo’ pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece”, afirmó.

Y agregó:

“Queremos agradecerle a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la justicia, no vamos a discutir detalles específicos de investigaciones, pero bajo instrucciones de Donald Trump, hemos traído más líderes de los cárteles para que enfrenten a la justicia que ningún otro gobierno en la historia de este país”.

En conferencia de prensa, dijo que el narcotraficante fue uno de los más prolíficos y poderosos traficantes de drogas en el mundo y recordó que fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán; “mataron a múltiples personas brutalmente (…) Su reino de terror terminó”.

Acompañada del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, y altos funcionarios de la DEA, FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que en Estados Unidos “no descansaremos hasta que los estadounidenses estén a salvo de estos narcoterroristas”.

Añadió que “el reconocimiento de su culpa nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar a los cárteles de la droga, y a las organizaciones criminales trasnacionales, que inundan a nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidas.

“Con Donald Trump a cargo, el Departamento de Justicia trabaja hombro a hombro con todas las agencias de seguridad, para eliminar a los narcoterroristas, porque eso es lo que son, narcoterroristas”, insistió Bondi.

Zambada García está acusado de 17 cargos, como la dirección de una empresa criminal continuada, la importación de miles de kilos de cocaína y otros narcóticos, como fentanilo, metafentamina, heroína y mariguana a Estados Unidos.

La fiscal general denunció que “durante las últimas tres décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron billones de dólares cada año al suministrar drogas venenosas a Estados Unidos. No más. El Cártel de Sinaloa comenzó con la cocaína, pero bajo el liderazgo de El Mayo incursionó en la heroína y fentanilo, cuyos precursores químicos vienen desde China”.

