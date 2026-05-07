Gilberto Bátiz se reúne con Luisa María Alcalde; abordan implementación de elección judicial

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, sostuvo su primera reunión de trabajo con la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

En el encuentro, ambos abordaron los retos que enfrenta el sistema electoral y judicial mexicano, de cara al análisis e implementación de la elección judicial.

“Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación existe la disposición para aportar experiencia técnica, jurisdiccional y operativa que contribuya al fortalecimiento institucional y a la construcción de certeza democrática”, señaló Gilberto Bátiz García en la red social X.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3006 del 7 de mayo del 2026

Además, señaló que el diálogo entre instituciones forma parte de la responsabilidad pública.

Cabe señalar que el TEPJF es la institución encargada de resolver cualquier problema o disputa que surja durante este proceso electoral, asegurando que sea justo, igualitario y transparente.

Sostuve un primer encuentro institucional con la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde (@LuisaAlcalde ).



Conversamos sobre distintos temas relacionados con los retos y escenarios que acompañan la evolución del sistema electoral y judicial… pic.twitter.com/CXqq8c6obx — Gilberto Bátiz García (@gbatizg) May 8, 2026

¿Cuándo es la elección judicial?

La próxima elección judicial fue anunciada para el próximo 6 de junio de 207. No obstante, en el Senado de la República se analiza modificar la fecha.

La iniciativa de cambiar el día se debió a que al mismo tiempo se realizarán elecciones para renovar gubernaturas, diputaciones y alcaldías en diversas entidades del país.

En la exposición de motivos, se argumenta que la elección judicial podría representar una presión adicional para la organización electoral.

Además, los legisladores plantearon problemas técnicos y presupuestales relacionados con la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), la logística del proceso y el costo de organizar simultáneamente varias elecciones.

La situación también ha sido abordada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también se ha pronunciado por modificar la fecha.

La elección judicial del 2027 sería la segunda que se organiza en el país, después de que la primera se realizara el pasado 1 de junio de 2025, donde el actual Magistrado Presidente del TEPJF llegó al cargo, así como otros 14 magistrados y magistradas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los primeros comicios del Poder Judicial estuvieron marcados por los llamado acordeones, instrumentos donde aparecieron la mayoría de los actuales ministros, y magistrados del PJ.

Ahora, el próximo proceso está marcado, hasta el momento, por la iniciativa de modificar la fecha de realización.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.JVR