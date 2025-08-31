Por falta de consensos

Gutiérrez Luna sigue en la Mesa Directiva de San Lázaro hasta el 5 de septiembre

Sin acuerdos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados seguirá en funciones cinco días más

Sergio Gutiérrez Luna continúa como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.
Sergio Gutiérrez Luna continúa como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro. Foto: Cámara de Diputados
Por:
Claudia Arellano

La Cámara de Diputados, en sesión preparatoria, aprobó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre la integración y elección de la Mesa Directiva para el segundo año de la LXVI Legislatura.

El presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, informó que el acuerdo fue avalado por todos los grupos parlamentarios y precisó que, ante la falta de consenso para elegir a la nueva Mesa Directiva, la actual continuará en funciones hasta el 5 de septiembre, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General.

El documento aprobado recuerda que el artículo 17, numeral 7, de dicha ley establece que, cuando no se alcanza la mayoría calificada necesaria, la Mesa Directiva saliente seguirá conduciendo los trabajos hasta el quinto día del siguiente mes, con el objetivo de dar tiempo a que se construyan los acuerdos requeridos.

Asimismo, el acuerdo señala que cualquier situación no prevista será resuelta de manera consensuada por las y los coordinadores parlamentarios. Finalmente, se instruyó publicar el acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y se citó a sesión para este 1 de septiembre, fecha en que se recibirá el primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

