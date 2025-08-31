¿Habrá ley seca el lunes 1 de septiembre por el Primer Informe de Claudia Sheinbaum?

Esto sabemos sobre si habrá Ley Seca el 1 de septiembre, por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El lunes 1 de septiembre de 2025 será un día histórico para México: asumirá sus funciones el nuevo Poder Judicial, escogido mediante la elección judicial del año pasado, y Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México, dará su Primer Informe de Gobierno.

Se prevé un día muy agitado en la agenda política, aunque también un día con mucha movilización a causa de que, además, estos hechos coinciden con el regreso de miles de estudiantes a las aulas en nuestro país.

Es tiempo de mujeres: llevamos la igualdad a la Constitución, reformamos leyes para sancionar la violencia e impulsamos la Pensión Mujeres Bienestar. Llegamos todas; la transformación avanza. pic.twitter.com/2awqCxDXBz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2025

A causa de todo lo que ocurrirá este día, muchos se preguntan si, como ocurre en otras fechas importantes, se decretará prohibición para comprar bebidas alcohólicas, conocida como “ley seca”. Te contamos lo que se sabe, para que tomes nota sobre si deberás anticipar o no tus compras.

¿Habrá ley seca por el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

La ley seca es una medida que implementan los gobiernos estatales y municipales en México ante eventos de gran envergadura política, para evitar altercados o inasistencia a eventos importantes, como elecciones, tomas de protesta y otros.

La ley seca se impone cuando hay eventos importantes, como elecciones o tomas de protesta. ı Foto: Cuartoscuro

Por todo lo que explicamos más arriba, el 1 de septiembre de 2025 será un día sobremanera especial para nuestro país, por lo que, en teoría, podría decretarse una “ley seca”.

Sin embargo, ninguna autoridad federal, estatal o municipal, informó que se haya decretado la prohibición para comprar y vender alcohol en México. Por lo tanto: no, no habrá ley seca en México durante el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y la toma de protesta del nuevo Poder Judicial.

La presidenta Claudia Sheinbaum dará su Primer Informe de Gobierno. Foto›Cuartosuro

A pesar de que no hay prohibiciones para comprar o vender bebidas alcohólicas, se recomienda que toda la ciudadanía siga con atención estos eventos, pues son importantes para fomentar el pensamiento crítico y mantenerse al día con los hechos más relevantes de nuestro país.

¿Qué es una ley seca y cuáles son las multas por no cumplirla?

Se conoce como ley seca a la prohibición a comercios, restaurantes, bares y hoteles de vender bebidas alcohólicas durante un periodo determinado, normalmente de uno a tres días, para evitar distracciones y altercados en la ciudadanía durante eventos importantes.

Cada estado o municipio fija las sanciones durante una ley seca, de forma que, en Ciudad de México, son:

Para personas:

Multas económicas de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente entre 2,375 y 3,394 pesos

Arresto administrativo de 24 a 36 horas

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas

Para establecimientos:

Multas de 351 a 2,500 UMA, equivalentes a entre 39,712 y 282,850 pesos

Además, posible decomiso inmediato de la mercancía de bebidas alcohólicas vendidas o consumidas en contravención de la ley

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am