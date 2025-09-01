Clara Brugada envía Primer Informe de Gobierno al Congreso capitalino

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México presentan el Primer Informe de labores ante el Congreso capitalino.

A nombre de la mandataria capitalina, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, entregó a las y los diputados de la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México el Primer Informe de labores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica del Congreso local.

“Acudo a esta soberanía, a nombre y en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Marina Brugada Molina, para hacer entrega del Primer Informe de Gobierno, que da cuenta del estado que guarda”, expresó el funcionario ante las y los legisladores locales.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, entrega el Primer Informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a diputados del Congreso local. ı Foto: Gobierno CDMX

El documento presentado consta de cuatro libros que contienen la historia del primer año de gestión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde el primero ofrece un resumen ejecutivo de las acciones estratégicas; el segundo consta de información estadística; el tercero versa sobre las alcaldías que conforman el territorio capitalino; y el cuatro presenta la información referente a los programas sociales estimados para el próximo año.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, comparece ante el Congreso de la Ciudad de México para la entrega del informe gubernamental. ı Foto: Gobierno CDMX

En materia de beneficiarios de programas sociales, entre 2024 y 2025 se registró un aumento del 36%, equivalente a un crecimiento de casi 700 mil personas; y para el próximo año serán destinados casi 17 mil millones de pesos a estas estrategias en beneficio directo de 2 millones de ciudadanas y ciudadanos.

Entre las principales estrategias sociales se encuentran programas como “Desde la Cuna”, dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años; “Mujer Sana, Infancia Protegida” para mujeres embarazadas; “Ingreso Ciudadano Universal” a la población de 57 a 59 años; y “Pensión Hombres Bienestar” orientado a apoyar a los adultos de entre 60 y 64 años para complementar el beneficio del nivel federal que cubre a las mujeres de 60 años en adelante.

Se detalla la gestión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Primer Informe de Labores entregado al Congreso de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

Como parte de la Construcción del Sistema Público de Cuidados, cuyo objetivo es reconocer, redistribuir y reducir el trabajo doméstico históricamente realizado casi de manera exclusiva por las mujeres, la Jefa de Gobierno presentó una iniciativa ante el recinto legislativo de la capital para reformar el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México para reconocer el valor económico y social de estas labores y establecer como meta erradicar la división sexual del trabajo doméstico no remunerado.

Durante su discurso, el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto, señaló que este acto de entrega responde no sólo a una obligación constitucional, sino a una convicción de transparencia y rendición de cuentas de la presente administración en la capital.

Se detalla la gestión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el Primer Informe de Labores entregado al Congreso de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

El Primer Informe de Gobierno será expuesto por la titular del Ejecutivo local el próximo 12 de octubre ante el Pleno de los diputados capitalinos; mientras que las y los titulares de las dependencias que conforman el Gabinete comparecerán posteriormente de acuerdo a las fechas en que les sea solicitado por los legisladores.

