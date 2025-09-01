Juzgadores llegan sin legitimidad: exministro

Los 881 nuevos jueces, magistrados y ministros electos por voto popular llegarán el 1 de septiembre sin legitimidad, en medio de la duda y de una situación complicada tras la elección del 1 de junio, por lo que sólo lograrán obtenerla a través de sus sentencias, consideró el ministro en retiro José Ramón Cossío.

“Nos pueden decir que son los más autónomos, que son los más valientes, que no dependen de nadie, pero eso no es una cuestión de declaración, sino será una forma en la que se van a ir materializando sus sentencias”, señaló.

Advirtió que la elección judicial no les otorgó la legitimidad que creyeron, pues sólo participó 13 por ciento de la lista nominal, es decir, 13 millones de personas, y donde muchos acudieron a las urnas a anular su voto, así como el contexto de uso de “acordeones”.

881 nuevos juzgadores del PJ asumirán funciones hoy

Además, advirtió que, ahora, no se sabe con certeza “qué tanto se coló, qué tanto financió, qué tanta presencia tuvo el crimen organizado en la elección”. “¿El crimen organizado puso mucho dinero?, ¿Poco dinero?, ¿Qué hizo el crimen organizado con las elecciones? Además del crimen, ¿Hubo grupos económicos que le metieron todo el dinero que pudieron para quedarse con la elección, o no?”.

En ese sentido, rechazó los señalamientos de quienes han considerado que la Suprema Corte caerá a partir de ahora “en la irrelevancia”, y advirtió que “más que nunca, hay que ponerle atención a la Corte, pues el máximo tribunal tendrá mayor relevancia al dejar de ser contrapeso de los otros poderes”.

El Dato: El ministro en retiro consideró importante saber qué es lo que se resuelve en los juzgados, tribunales y en la Corte, “para tener algún tipo de control social sobre lo que están haciendo”.

“Lejos de que fuera una Corte irrelevante, se convierte en una Corte que podría estar legitimando los ejercicios de poder. La corte puede ser relevantísima como un instrumento de legitimación de decisiones o de acciones autoritarias.

“Hay que ponerle mucha atención, porque a lo mejor lo que nos encontramos un día es que determinó que los medios de comunicación no pueden hacer esto, que los particulares no pueden hacer lo otro, que los estados no pueden hacer lo otro, que ya no tenemos derecho a esto o ya no tenemos derecho al otro”, destacó.

El ministro en retiro consideró que abatir el rezago en la Corte, donde sus nueve integrantes recibirán a su llegada más de mil 400 asuntos pendientes, ya sin la existencia de las dos salas, será uno de los mayores retos a los que se enfrentarán los nuevos togados.