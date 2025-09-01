Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate Hass: $49.90 el kilo
- Elote blanco: $6.90 el kilo
- Plátano Chiapas: $14.90 el kilo
- Sandía roja: $14.90 el kilo
- Piña miel: $29.90 la pieza
- Pera de Anjou: $29.90 el kilo
- Mango Paraíso: $19.90 el kilo
- Jitomate saladett: $12.90 el kilo
- Cebolla blanca: $19.90 la pieza
- Naranja: $39.90 el kilo
Ofertas en carnes y pescado
- Arrachera Marketside: $195.00 el paquete
- Pechuga sin piel: $174.00 el kilo
- Milanesa de Pollo: $174.00 el kilo
- Molida de cerdo: $115.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $314.00 el kilo
- Molida de res 80/20: $159.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $216.00 el kilo
- Filete Tilapia: $110.00 el kilo
