Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass: $49.90 el kilo

Elote blanco: $6.90 el kilo

Plátano Chiapas: $14.90 el kilo

Sandía roja: $14.90 el kilo

Piña miel: $29.90 la pieza

Pera de Anjou: $29.90 el kilo

Mango Paraíso: $19.90 el kilo

Jitomate saladett: $12.90 el kilo

Cebolla blanca: $19.90 la pieza

Naranja: $39.90 el kilo

Ofertas en carnes y pescado

Arrachera Marketside: $195.00 el paquete

Pechuga sin piel: $174.00 el kilo

Milanesa de Pollo: $174.00 el kilo

Molida de cerdo: $115.00 el kilo

Filete de atún fresco: $314.00 el kilo

Molida de res 80/20: $159.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $216.00 el kilo

Filete Tilapia: $110.00 el kilo

Verduras frescas Fotos›Freepik y Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT