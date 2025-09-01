¡Aprovecha las mejores ofertas!

Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 2 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 2 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate Hass: $49.90 el kilo
  • Elote blanco: $6.90 el kilo
  • Plátano Chiapas: $14.90 el kilo
  • Sandía roja: $14.90 el kilo
  • Piña miel: $29.90 la pieza
  • Pera de Anjou: $29.90 el kilo
  • Mango Paraíso: $19.90 el kilo
  • Jitomate saladett: $12.90 el kilo
  • Cebolla blanca: $19.90 la pieza
  • Naranja: $39.90 el kilo

Ofertas en carnes y pescado

  • Arrachera Marketside: $195.00 el paquete
  • Pechuga sin piel: $174.00 el kilo
  • Milanesa de Pollo: $174.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $115.00 el kilo
  • Filete de atún fresco: $314.00 el kilo
  • Molida de res 80/20: $159.00 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $216.00 el kilo
  • Filete Tilapia: $110.00 el kilo
Verduras frescas
Verduras frescas Fotos›Freepik y Especial

