Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la SCJN, recibe bastón de mando

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar, junto al resto de los ministros electos recibieron este lunes bastones de mando y de servicio de manos de representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, en un hecho inédito.

El acto se lleva a cabo en el Zócalo capitalino, donde, previo al acto, ha habido calenda y música tradicional oaxaqueña interpretada en Zapoteco, Mixteco, Chontal y Náhuatl, así como en Español, por diversas agrupaciones de la región, entre ellas la Banda Filarmónica de San Agustín Tlacotepec, municipio de donde es originario el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz.

En el lugar de encuentran médicas tradicionales, integrantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, así como invitados especiales como Joaquín Cota Buitimea, gobernador tradicional del pueblo de Vícam Primera Cabecera del Pueblo Yaqui, en Sonora; el profesor Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario de la comunidad yaqui.

▶ #Video | Entre porras y aplausos, arriban ocho de los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (@SCJN), a la Ceremonia de Entrega de Bastones de Mando y Servicio; el ministro Aristides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) se ausenta ante… pic.twitter.com/NuXpcZ5z9D — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 1, 2025

También Martha Bautista Sámano, presidenta municipal de San Agustín Tlacotepec, de donde es originario el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz.

Asimismo, Eloísa Bautista representará al pueblo p’urhépecha de Cherán Atzicuirín, Michoacán.

Ministros tomarán protesta

Posteriormente, a las 19:00 horas, está previsto que los ministros acudan al Senado de la República, donde rendirán protesta.

Más tarde, a las 21:30 horas retornarán al primer cuadro, donde abrirán las puertas de la SCJN, para posteriormente, a las 22:00 horas se lleve a cabo la ceremonia solemne de instalación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ceremonia tradicional de purificación y entrega de Bastón de Mando y Servicio

