Morena rechaza perfiles del PAN para presidir San Lázaro; retiene control

En una extensa jornada, que se tornó con diferendos, dimes y diretes, la bancada morenista en la Cámara de Diputados se resistió, durante la jornada del domingo, a dejar la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, señaló el acuerdo que se da en consenso entre todos los grupos parlamentarios.

“Hemos recibido la propuesta del Partido Acción Nacional, esta no ha transitado en el grupo parlamentario que coordino por distintas razones, que no vale la pena expresar. Estamos en diálogo con el grupo parlamentario del PAN para la búsqueda de alguna alternativa que a todos nos convenga, que a todos nos convenza, para la conducción institucional y la gobernabilidad de la Cámara”, destacó Monreal Ávila antes de la reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside.

El Dato: Elías Lixa reconoció que las propuestas no tienen el apoyo de las dos terceras partes del pleno como lo marca la ley.

La Cámara de Diputados llegó a la sesión preparatoria en la que elegiría a su nueva Mesa Directiva para el segundo año de la Legislatura, con los acuerdos atorados y el rechazo de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la propuesta del PAN para presidir el recinto, aplazando hasta el último momento la determinación.

Los panistas perfilaron a Kenia López Rabadán como su primera opción para asumir el cargo. También pusieron sobre la mesa los nombres de la diputada Margarita Zavala y los diputados Federico Döring y Germán Martínez, como alternativas. De manera no oficial, sonó también el nombre de María Elena Pérez-Jaén.

Cabe recordar que todos los congresistas electos por el blanquiazul han tenido roces, diferendos y confrontaciones con los morenistas, por lo que sus perfiles tampoco generaban acuerdos desde la noche del sábado, cuando al concluir la plenaria de Morena, los legisladores del guinda discutían las propuestas, incluso se habló de una filtración de audios en los que se le escuchaba decir a la legisladora Dolores Padierna: “Kenia no”.

Entre los cambios que se avizoran en la próxima Legislatura destaca que a la diputada Gabriela Jiménez de Morena, le quitaron la vicecoordinación de dicho partido. Aunque, en los últimos días, trascendió en medios de información que era sólo un rumor, que se convertiría en realidad éste sábado cuando le habrían informado formalmente la decisión a la legisladora.

Ricardo Monreal planteó que, al no llegar este 31 de agosto a un acuerdo, la actual Mesa se mantenía en funciones hasta el 5 de septiembre, como lo marca la ley y así, mientras las mancillas del reloj avanzaban, la sesión preparatoria para elegir la presidencia, vicepresidencias y secretarios de la Cámara baja, prevista para su desahogo a las 17:00 horas, se extendió para dar como resultado que, durante cinco días más, continuará al frente Sergio Gutiérrez Luna, legislador morenista.

En una primera reunión, la Jucopo determinó que cada grupo parlamentario evaluaría en lo particular quien podría presidir la mesa directiva y, al no llegar a un consenso al filo de las 20:00 horas de este domingo, los coordinadores parlamentarios, Ivonne Ortega de MC; Rubén Moreira del PRI; Elías Lixa del PAN; Reginaldo Sandoval del PT y Carlos Puente del PVEM; confirmaron lo que antes declararía Monreal: “No hay acuerdo”, por lo que Morena permanece en la presidencia hasta el cinco de septiembre.

Pese a las evidencias, el titular de la Jucopo dijo que: “no hay crisis política” y que “si no logramos en el quinto día un acuerdo de renovación institucional de la mesa directiva, entonces estaremos incurriendo en una situación así”.

En tanto, este domingo a las 20:35 horas quedó instalada la mesa directiva con Gutiérrez Luna como titular para la recepción del informe presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy.