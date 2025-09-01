Por casa, Noroña increpa al alcalde de Tepoztlán

Casa del morenista en Morelos, difundida por él; en el recuadro, Fernández Noroña, en una conferencia.

En una nueva controversia, ahora por la mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña se confrontó con el alcalde de ese municipio, Perseo Quiroz, quien dijo que la vivienda no está registrada en el catastro, por lo cual no paga el impuesto predial.

En sus redes sociales, el presidente saliente de la mesa directiva del Senado respondió en su habitual lenguaje: “El alcalde de Tepoztlán es un incompetente, yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial”.

El Tip: El viernes 29 de agosto, comuneros se manifestaron frente a la casa del legislador federal, a quien acusaron de que “usufructúa un bien que no le corresponde”.

El morenista justificó que la persona a quien compró el inmueble de mil 200 metros de terreno y 250 metros de construcción, es la encargada de cubrir los pagos correspondientes al predio.

Compartió la fotografía de un recibo donde hace constar que la propietaria de la vivienda ya realizó el pago en comento.

Según el documento, se cubrió un monto de tres mil 777 pesos por concepto de impuesto predial 2025, con descuento por pronto pago. Ante ello, Fernández Noroña cuestionó si la situación obedecía a un desorden administrativo o a posibles actos de corrupción.

3 mil 777 pesos es el pago del predial de la casa deTepoztlán

“La persona dueña de la casa que estoy pagando, ha pagado el predial. ¿Es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?”, cuestionó el legislador.

El alcalde de Tepoztlán explicó que, según la legislación de Morelos: “es objeto del impuesto predial la propiedad o posesión de predios ubicados dentro del territorio del municipio, cualquiera que sea su uso o destino”.

Insistió en que el terreno que ocupa la mansión de Fernández Noroña no está registrado en el municipio. Sin embargo, reconoció que, aunque el inmueble se encuentre sobre terrenos irregulares, sí deberá cumplir con normas ambientales, agregó Perseo Quiroz.

El 25 de agosto el periodista Jorge García Orozco difundió información de que propiedad de Fernández Noroña está valuada en 12 millones de pesos.