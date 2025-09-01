Rosa Icela Rodríguez acude a toma de protesta de magistrados y jueces del Poder Judicial de la CDMX.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistió a la toma de protesta de magistradas, magistrados, juezas y jueces del nuevo Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Confiamos en que harán un trabajo ejemplar en favor de las y los capitalinos”, afirmó la funcionara tras acudir al Congreso de la Ciudad de México para la sesión solemne.

En total, 137 juzgadores rindieron protesta ante la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, presidido por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez.

En la sesión solemne, los representantes de los 3 poderes hicieron un llamado a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la CDMX a ejercer justicia sin presión, con libertad y autonomía.

Además, pusieron en la mesa los temas a resolver en el Poder judicial capitalino como son:

Más resolución de casos

Aumentar las sentencias

Realizar más audiencias

El grupo de 137 personas juzgadoras llegaron al puesto después de la llamada elección judicial, ocurrida el pasado 1 de junio del 2025. Dicho evento, fue histórico al ser la primera vez que se elige a los impartidores de justicia por voto popular.

Se prevé que más tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregue al Congreso de la Unión el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

