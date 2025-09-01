Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos por la lluvia HOY 1 de septiembre?

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Línea A del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Wikimedia

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este lunes 1 de septiembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

Metro implementa marcha de seguridad por lluvias

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones y afectaciones en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, desde la noche del domingo. Sin embargo, la mañana de este lunes, amaneció lloviendo en la capital, por lo que autoridades pidieron tomar precauciones.

#L7 haciendo base en cada estación, dirección el Rosario. 5 minutos por estación. pic.twitter.com/AvmCcJ6hrJ — Luis Luis (@mickeylapaceaxt) September 1, 2025

A través de redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que, a causa de las lluvias que se registraron desde la mañana de este lunes 1 de septiembre, se habilitó la marcha de seguridad en diferentes líneas.

Así, se reduce la velocidad en los trenes de:

Línea 2 : Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3 : Indios Verdes a Universidad

Línea 4 : Martín Carrera a Santa Anita

Línea 5 : Politécnico a Pantitlán

Línea 8 : Garibaldi a Constitución de 1917

Línea 9 : Tacubaya a Pantitlán

Línea A : La Paz a Pantitlán

Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025

Por lo anterior, se registran retrasos y aglomeraciones en estas líneas, así como en rutas adyacentes, lo cual enfadó a los usuarios del sistema de transporte, pues el retraso coincide con el regreso a clases para estudiantes de nivel básico.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY lunes 1 de septiembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está cerrada hasta nuevo aviso.

A causa de esto, los usuarios deberán buscar rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2025

