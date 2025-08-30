Metro CDMX cambia su horario por el Maratón; así operará este domingo

¡Prepárate! Este domingo 31 de agosto es el Maratón de la Ciudad de México, uno de los eventos deportivos más grandes del país y, en particular, de la capital mexicana, donde participan aficionados y atletas nacionales e internacionales.
El Maratón es uno de los eventos más esperados para quienes entrenan todo el año con el objetivo de lograr recorrer largas distancias, mientras disfrutan los paisajes de la Ciudad de México. La ruta de este evento va desde Ciudad Universitaria, al sur, hasta el Zócalo y Reforma, al centro.
Así, el Maratón moviliza a toda la Ciudad y atrae la atención a la zona Sur y Centro. Aunque, para quienes no participan, también implica algunos cambios en el tránsito, pues durante un par de horas cierran las principales avenidas y cambia la operación del transporte público. Esto es lo que pasará con el Metro de la Ciudad de México.
Estos son los horarios del Metro para el Maratón de la Ciudad de México, el 30 de agosto
A través de una publicación en redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que modificará los horarios de operación en algunas líneas debido al Maratón, que atravesará algunas de las vialidades principales de la capital mexicana, como Paseo de la Reforma o Insurgentes.
Así, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ampliará su horario, de forma que dará servicio desde las 05:00 horas en las Líneas:
- Línea 1, de Pantitlán a Observatorio
- Línea 2, de Cuatro Caminos a Tasqueña
- Línea 3, de Indios Verdes a Universidad
- Línea 9, de Tacubaya a Pantitlán
Además, el STC remarcó que los participantes en el Maratón podrán viajar sin costo si muestran su número de registro para el evento deportivo.
Recordar que, normalmente, el Metro CDMX opera a partir de las 07:00 horas los domingos.
Maratón CDMX: Ruta, horario y otra información que debes conocer
¡Ya está todo listo para el Maratón de la Ciudad de México! Los registros están cerrados y los corredores ya están descansando, listos para darlo todo el domingo 31 de agosto.
El Maratón de la Ciudad de México correrá desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo capitalino, e iniciará a las 05:45 horas, mientras que se prevé que termine alrededor de las 07:00 horas.
De acuerdo con información compartida por autoridades capitalinas, se prevé que la ruta del Maratón sea principalmente las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Por lo anterior, recomienda como alternativas viales:
- Av. Aztecas
- Av. División del Norte
- Av. Cuauhtémoc
- Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés
- Eje 3 Oriente
- Calzada Legaria
- Marina Nacional
- Circuito Interior
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am