Metro CDMX cambia su horario por el Maratón; así operará este domingo

Metro CDMX cambiará su horario por el Maratón CDMX; así operará el domingo 30 de agosto.

¡Prepárate! Este domingo 31 de agosto es el Maratón de la Ciudad de México, uno de los eventos deportivos más grandes del país y, en particular, de la capital mexicana, donde participan aficionados y atletas nacionales e internacionales.

El Maratón es uno de los eventos más esperados para quienes entrenan todo el año con el objetivo de lograr recorrer largas distancias, mientras disfrutan los paisajes de la Ciudad de México. La ruta de este evento va desde Ciudad Universitaria, al sur, hasta el Zócalo y Reforma, al centro.

Un aspecto de la más reciente edición del Maratón de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno de la Ciudad de México @Cuartoscuro

Así, el Maratón moviliza a toda la Ciudad y atrae la atención a la zona Sur y Centro. Aunque, para quienes no participan, también implica algunos cambios en el tránsito, pues durante un par de horas cierran las principales avenidas y cambia la operación del transporte público. Esto es lo que pasará con el Metro de la Ciudad de México.

Estos son los horarios del Metro para el Maratón de la Ciudad de México, el 30 de agosto

A través de una publicación en redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que modificará los horarios de operación en algunas líneas debido al Maratón, que atravesará algunas de las vialidades principales de la capital mexicana, como Paseo de la Reforma o Insurgentes.

Así, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ampliará su horario, de forma que dará servicio desde las 05:00 horas en las Líneas:

Línea 1 , de Pantitlán a Observatorio

Línea 2 , de Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3 , de Indios Verdes a Universidad

Línea 9, de Tacubaya a Pantitlán

Además, el STC remarcó que los participantes en el Maratón podrán viajar sin costo si muestran su número de registro para el evento deportivo.

Buen día. En apoyo a las y los corredores del XLII Maratón de la Ciudad de México, el domingo 31 de agosto, el Metro amplía su horario a partir de las 5:00 a.m en las Líneas: 1, 2, 3 y 9. Los participantes tendrán acceso gratuito mostrando su número de registro. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 30, 2025

Recordar que, normalmente, el Metro CDMX opera a partir de las 07:00 horas los domingos.

Maratón CDMX: Ruta, horario y otra información que debes conocer

¡Ya está todo listo para el Maratón de la Ciudad de México! Los registros están cerrados y los corredores ya están descansando, listos para darlo todo el domingo 31 de agosto.

El Maratón de la Ciudad de México correrá desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo capitalino, e iniciará a las 05:45 horas, mientras que se prevé que termine alrededor de las 07:00 horas.

#PrecauciónVial | El domingo 31 de agosto se llevará a cabo el “Maratón de la Ciudad de México #Telcel2025”; con salida en Av. Insurgentes Sur a la altura del Estadio Olímpico Universitario y como meta el #Zócalo Capitalino, con un horario de 05:45 a 13:30 horas. Aquí… pic.twitter.com/C2v8nLYefl — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 30, 2025

De acuerdo con información compartida por autoridades capitalinas, se prevé que la ruta del Maratón sea principalmente las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Por lo anterior, recomienda como alternativas viales:

Av. Aztecas

Av. División del Norte

Av. Cuauhtémoc

Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés

Eje 3 Oriente

Calzada Legaria

Marina Nacional

Circuito Interior

