Clima hoy 17 de marzo en la CDMX y Valle de México

Para este martes se espera que el frente frío número 41 y su masa de aire ártico se desplacen sobre la vertiente del golfo de México, entrará en interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que originará descenso de temperatura en la mayor parte del país.

El descenso de temperatura no se dará en el noroeste, occidente y sur de la República mexicana; y también se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados ubicados en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

Se esperan lluvias puntuales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como un evendo de Norte entre fuerte e intenso durante la noche en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Sistema metereológico 16 marzo ı Foto: SMN Conagua

Clima 17 de marzo CDMX y Valle de México

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Congaua), para este martes 17 de marzo el pronóstico para la zona metropolitana y el Valle de México es el siguiente.

Se estima que al amanecer el cielo esté nublado y se registren llovizas, por lo que el ambiente será entre fresco a frío o muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en algunas regiones.

Asimismo, se espera que las condiciones para la caída de nieve y aguanieve prevalezcan en las cimas montañosas de la región.

En la tarde se espera que el ambiente sea templado y que el cielo esté nublado con probabilidad de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas en el Edomex, con descargas eléctricas.

La temperatura máxima estimada en la CDMX es de 19 a 21 grados celsius, mientras que la temperatura mínima estimada es de 9 a 11 grados celsius, y el viento de componente este será de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Se recomienda a las personas tomar medidas precautorias en caso de salir de casa, e incluir los insumos necesarios para protegerse de la lluvia como implermeables, paraguas y; en caso de ser necesario, botas para lluvia.

Pronóstico metereológico 17 marzo ı Foto: SMN Conagua

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