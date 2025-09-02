Andy supera el cansancio

A quien se le vio muy repuesto ayer fue al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, sentado en la quinta fila, entre los invitados al Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum. El trabajo partidista lo tenía tan extenuado a medio año, que para relajarse decidió tomar unas vacaciones en Japón. Pero no le fue suficiente, pues aun cuando ya había regresado al país, no se le vio en el arranque de la conformación de los comités seccionales de su partido. Pero ayer sí acudió a Palacio Nacional, acompañado de la dirigente nacional del guinda, Luisa María Alcalde, y tuvo oportunidad de saludar de mano a varios correligionarios, como al diputado federal Ricardo Monreal, o al subsecretario de Gobernación, César Yáñez. Eso sí, nadie sabe por dónde entró y por dónde salió de la sede del Ejecutivo, pero no lo hizo precisamente por la puerta Mariana, con lo que quedó claro que, con los medios, ni a la esquina. Así las cosas.