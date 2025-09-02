Claudia Sheinbaum es galardonada con el Premio a Funcionarios Públicos de la Water Environment Federation

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, fue distinguida con el Premio a Funcionarios Públicos 2025 que otorga anualmente la Water Environment Federation (WEF), organización internacional dedicada a la gestión del agua y el medio ambiente. Dicho galardón fue entregado a personas que con su liderazgo en políticas han generado un impacto duradero en la administración de los recursos hídricos.

El premio será entregado el 29 de septiembre en la conferencia internacional WEFTEC en Chicago y destaca el profundo impacto que las políticas visionarias y la dedicación al servicio público pueden tener en todos los niveles de gobierno, desde iniciativas locales hasta reformas nacionales.

El galardón subraya el papel de la mandataria en la implementación de programas que han marcado pauta en materia de sustentabilidad.

Entre estos programas destaca la instalación de más de 62 mil sistemas de captación de agua de lluvia en hogares marginados, la política hídrica de la Ciudad de México reconocida por su innovación tecnológica y la creación de alianzas público-privadas que garantizaron el suministro en momentos críticos.

La visión, la pasión y la dedicación de la presidenta Sheinbaum para mejorar la calidad del agua nos inspiran a todos en el sector a alcanzar mayores logros y trabajar juntos por un futuro más sostenible Howard Carter, presidente de la WEF



Durante su gestión también se concretó la ampliación de la capacidad de agua potable en 1,658 litros por segundo, la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua para recuperar 3 mil millones de metros cúbicos, y la tecnificación de 200 mil hectáreas de distritos de riego para un uso más eficiente en el sector agrícola.

Claudia Seinbaum es galardonada con el Premio a Funcionarios Públicos de la WEF ı Foto: Especial

A ello se suma la planeación de 17 proyectos estratégicos en todo el país y el compromiso de sanear los ríos Santiago-Lerma, Tula y Atoyac, considerados entre los más contaminados de México.

Howard Carter, presidente de la WEF, expresó al anunciar la distinción que “Este premio representa lo mejor del servicio público y reconoce a los líderes cuyas acciones tienen un impacto positivo duradero tanto en las personas como en el planeta. La visión y la dedicación de la presidenta Sheinbaum para mejorar la calidad del agua nos inspiran a todos”.

El organismo internacional destacó que el enfoque integral de la mandataria articula ciencia, políticas públicas y participación ciudadana, constituye un modelo internacional para garantizar un acceso más equitativo y sostenible al agua.