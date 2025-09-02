Marco Rubio llega a México; se reunirá con Sheinbaum el miércoles

Llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México.

Lo recibe Juan Ramón de la Fuente en el AIFA

Con un retraso de más de tres horas, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha arribado este martes a México para, entre otras cosas, sostener una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se prevé aborden temas de interés bilateral, como migración y seguridad.

El canciller Juan Ramón de la Fuente lo recibió en medio de fuertes vientos y lluvia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), desde donde se espera que se trasladen a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la Ciudad de México.

Rubio se reunirá este miércoles 3 de septiembre, a las 10:00 horas con la Sheinbaum en Palacio Nacional, encuentro en el que el funcionario estadunidense impulsará temas prioritarios para la administración de Donald Trump, entre ellos acciones “decisivas” contra los cárteles del narcotráfico y el trasiego de fentanilo.

Abordarán, también, la agenda de Estados Unidos para contener la inmigración ilegal y profundizar la relación bilateral, que se encuentra bajo un clima de tensión por la imposición de aranceles y el crimen organizado.

Según el Departamento de Estado (DOS, por su sigla en inglés), prevén tratar medidas para “reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a actores malignos extracontinentales”.

Se espera que Claudia Sheinbaum y Marco Rubio firmen un entendimiento de colaboración y cooperación en materia de seguridad, con respeto a la soberanía de México y Estados Unidos.

Luego, el encargado de la diplomacia estadounidense ofrecerá, alrededor de las 11:00 horas, una conferencia de prensa conjunta con su par mexicano, Juan Ramón de la Fuente, para dar a conocer los pormenores del encuentro previo con Sheinbaum.

Tras desahogar su agenda en México, Marco Rubio partirá a Quito, la capital de Ecuador, donde se reunirá el jueves con el presidente del país andino, Daniel Noboa.

