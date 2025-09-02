Trump difunde VIDEO del ataque a barco del Tren de Aragua; transportaba drogas desde Venezuela

Ataque de Estados Unidos a embarcación procedente de Venezuela, este 2 de septiembre.

En una ofensiva contra el Tren de Aragua, Estados Unidos atacó en aguas internacionales del Caribe a una embarcación que partió de Venezuela, cargada “con mucha droga”, según el presidente Donald Trump.

Desde la Casa Blanca, este martes, el republicano señaló que Venezuela es el origen de “muchas drogas” que entran a Estados Unidos, al justificar el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico latinoamericanos.

Ataque de Estados Unidos a embarcación procedente de Venezuela. ı Foto: Reuters / X, @marcorubio

11 “terroristas” murieron en ataque militar

Más tarde, Trump detalló que 11 “terroristas” murieron en la operación militar, y compartió un video en el que es posible apreciar a una pequeña embarcación, que surca el mar momentos antes del ataque.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos . El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas“, añadió Trump en la plataforma Truth Social.

“Que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos”, advirtió.

Trump difunde video del momento del ataque

La grabación en blanco y negro muestra a la embarcación mientras navega por aguas internacionales del Caribe, cuando estalla repentinamente y termina envuelta en llamas.

Aunque el breve video incluye dos ángulos distintos, no permite confirmar que a bordo de la embarcación viajaban 11 personas , como afirmó Donald Trump. Tampoco se aprecia con claridad un cargamento de drogas visible.

En febrero, el Tren de Aragua fue designada por la administración de Trump como una organización terrorista extranjera.

Según Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lidera el grupo criminal, responsable de “asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo”.

Trump “va a pasar a la ofensiva” contra los cárteles: Rubio

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Trump usará “todo el poder de Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga sin importes desde donde operen”,

Antes de partir a México, donde sostendrá una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el encargado de la diplomacia estadounidense añadió que Trump “va a pasar a la ofensiva contra los cárteles de la droga”.

“The President is going to be on offense against drug cartels.”



Secretary of State Marco Rubio says cartels are in for a rude awakening after the U.S. military destroyed a drug-laden boat from Venezuela. pic.twitter.com/s3kY4RWI8D — Fox News (@FoxNews) September 2, 2025

