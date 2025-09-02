Trump elogia a Sheinbaum, pero insiste en que México es gobernado por cárteles

Donald Trump elogió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, describiéndola como “increíble” y “hermosa”, pero aseguró que “está muy asustada” para aceptar la intervención de Estados Unidos contra los cárteles de la droga que, dijo, gobiernan a México.

Trump aseguró lo anterior en una entrevista del pasado 29 de agosto con Daily Caller, a pregunta expresa del periodista Reagan Reese sobre si confiaba en que México reforzaría la frontera.

“Me cae muy bien la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante, hermosa, pero México está dirigido por los cárteles. Está dirigido por los cárteles”, respondió el republicano.

En la transcripción publicada por el Daily Caller tras los dichos de Trump, la entrevista pasó a una conversación extraoficial, conocida en inglés como declaraciones off the record, de modo que no se sabe qué dijo el mandatario durante ese tiempo.

Posteriormente se reanudó la entrevista, y Trump afirmó que ofreció a Claudia Sheinbaum enviar a su ejército a México a combatir a los cárteles, pero esta se ha negado “por miedo”, según la transcripción:

– Donald Trump: Ahora puedes volver [a grabar oficialmente]. Ofrecí enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos.

– Reagan Reese: ¿Por qué?

– Donald Trump: Porque tiene miedo.

– Reagan Reese: ¡Vaya!

– Donald Trump: Está muy asustada.

Las declaraciones de Trump ocurrieron un par de días antes de que Claudia Sheinbaum presentara su Primer Informe de Gobierno, en el que presumió su buena relación con el mandatario estadounidense.

Sheinbaum aseguró este lunes que México es la nación con menos aranceles impuestos por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“México es el país con el menor porcentaje de aranceles en promedio en todo el mundo”, declaró durante su discurso en Palacio Nacional, al abordar las tensiones comerciales con Washington.

Los dichos del republicano también se enmarcan en la primera visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, en la que se espera que converse con Claudia Sheinbaum sobre temas migratorios y de seguridad.

