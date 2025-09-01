Maduro acusa a EU de preparar un cambio de régimen con despliegue naval en el Caribe

Nicolás Maduro asegura que despliegue militar de EU representa "la mayor amenaza" para América Latina en los últimos 100 años.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que Estados Unidos busca un cambio de régimen en su país mediante un despliegue militar en el Caribe, que incluye al menos ocho buques de guerra y un submarino nuclear.

De acuerdo con la agencia Reuters, Maduro afirmó en conferencia de prensa que el movimiento de tropas estadounidenses representa “la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años”. El mandatario sostuvo que, en caso de agresión, Venezuela “pasaría de inmediato a la fase de lucha armada”.

En las últimas semanas, Washington ha incrementado su presencia naval en aguas del Caribe sur. Según funcionarios estadounidenses, la operación está dirigida contra organizaciones de narcotráfico latinoamericanas. Sin embargo, el despliegue actual —con siete barcos de guerra ya presentes y más de cuatro mil 500 efectivos— supera la actividad regular de la Guardia Costera y la Armada en la región.

Maduro llevó su denuncia ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunida de manera virtual a convocatoria de Colombia. Durante su intervención, acusó al senador Marco Rubio y a lo que llamó la “mafia de Miami” de impulsar la ofensiva estadounidense para “llevar al presidente Donald Trump a una guerra contra Suramérica y manchar su apellido de sangre”.

Maduro también vinculó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con redes de narcotráfico internacional. Citó informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de la Unión Europea, y señaló que más del 60 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia transita por territorio ecuatoriano hacia Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, el mandatario recordó que a inicios de agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su arresto, bajo acusaciones de narcotráfico y vínculos con grupos criminales. Frente a ello, Caracas desplegó 15 mil soldados en la frontera con Colombia y llamó al alistamiento de la milicia civil, que asegura ya suma 8.2 millones de voluntarios.

Maduro agradeció la solidaridad de países del Caribe y destacó que la región respalda la declaración de la CELAC que define a América Latina y el Caribe como “territorio de paz”. Asimismo, advirtió que Estados Unidos viola el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el uso de armas nucleares en el continente.

El jefe de Estado venezolano reiteró que, aunque mantiene la esperanza de reactivar los canales de comunicación con Washington, su gobierno ha declarado la “máxima preparación” frente a lo que considera una amenaza militar directa.

Con información de Reuters y Europa Press.

