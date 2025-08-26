Nicolás Maduro: su edad, estatura y otros datos poco conocidos del presidente de Venezuela

Nicolás Maduro: Edad, altura y otros datos que quizá no sabías del presidente venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es uno de los personajes más controversiales de la política contemporánea, pues se le acusa de ser responsable de agudizar la crisis en su país iniciada por su antecesor, Hugo Chávez.

Ahora, con más de 10 años en la silla presidencial venezolana y una actitud confrontacional con sus detractores internacionales, Maduro se ha convertido en una figura con fuerte presencia mediática tanto al interior como al exterior de su país. No es para menos, pues la comunidad global mira atenta a la nación sudamericana, en espera de que se recupere de su crisis.

Un juguete de Super Bigote, con el que los simpatizantes de Nicolás Maduro representan al presidente de Venezuela. ı Foto: Associated Press

Por ello, alrededor de Nicolás Maduro han surgido mitos, leyendas, verdades y mentiras, que alimentan la imagen del divisivo líder bolivariano. También, surgen cuestionamientos sobre su vida privada, algunos de los cuales respondemos aquí.

Nicolás Maduro: ¿Cuántos años tiene y cuál es su altura? Y otros datos que no conocías

Nicolás Maduro se ve alto, imponente y poderoso siempre que da un discurso ante el pueblo venezolano. No es casualidad: la televisión es uno de los aparatos propagandísticos favoritos del régimen chavista, y todos los canales están obligados a celebrar al Gobierno, por lo que es su obligación cuidar la imagen del presidente.

Pero, ¿cuál es la altura real de Maduro Moros? Pues su altura no es ningún truco de cámara; el presidente venezolano es bastante alto, con aproximadamente 1.90 metros de altura.

Así, Nicolás Maduro mide lo mismo que su homólogo estadounidense Donald Trump, y es uno de los líderes políticos más altos de América Latina.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. ı Foto: Associated Press

¿Y cuántos años tiene? Sorprendentemente, Nicolás Maduro ya superó en edad a su antecesor, Hugo Chávez, quien gobernó desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013, a los 59 años de edad. Nicolás Maduro tiene 62 años de edad y ha presumido un buen estado de salud.

Incluso, Maduro Moros se ha declarado bendecido por la fuerza del pueblo venezolano, al sobrevivir a un atentado con drones en 2018, que atribuyó directamente a su oposición.

Otros datos relevantes del presidente venezolano es que, antes de dedicarse a la política fue jugador de béisbol y conductor del sistema Metro de Caracas. Además, es aficionado a la música y se le ha visto tocar varios instrumentos. Incluso, algunas fuentes aseguran que participó en una banda de heavy metal en los años 80 de nombre Enigma, pero eso ha sido desmentido por los integrantes del grupo.

