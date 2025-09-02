Ministros de la SCJN se desmarcan de cena de lujo en restaurante de Polanco.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, la ministra Loretta Ortiz, así como el ministro Giovanni Figueroa, negaron haber acudido a una cena de lujo en un restaurante de Polanco.

La supuesta cena de lujo habría ocurrido en el restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en Polanco, para supuestamente “festejar” la integración del pleno de la SCJN, ocurrida el lunes 1 de septiembre del 2025.

Así se desmarcaron los ministros de la SCJN de la cena de lujo

“Es falsa la nota, yo no estuve ahí; estuvimos trabajando hasta la una y media, eso les digo nada más”, dijo el magistrado presidente en una pequeña entrevista con integrantes de la prensa.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz afirmó que el restaurante Au Pied de Cochon no es de sus gustos, pero instó a averiguar quiénes fueron y con qué recursos pagaron el lugar.

“A mi la verdad, si me da... que no es el Au Pied de Cochon, y no fue el caso, yo no fui, pero si quiero ir a un restaurante no iría al Au Pied de Cochon porque además no está en mis gustos”, mencionó.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa aseguró que no asistió, incluso, bromeó sobre que tendrá un doble, pues estuvo trabajando hasta las 01:34 horas de la mañana de este 2 de septiembre del 2025.

“No asistí, por eso cuando vi la noticia hoy en mañana con una periodista dije: ‘pues tendré un doble’. Yo salí a la 1:34 de la mañana y me fui directo a la casa para estar con la familia”, dijo.

Hasta el momento, el resto de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se han pronunciado sobre la cena del lujo en el restaurante de Polanco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.