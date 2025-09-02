¿Quién es Kenia López Rabadán, próxima presidenta de la Cámara de Diputados?

Después de semanas de tensiones políticas, se alcanzó un acuerdo al interior de la Cámara de Diputados, por medio del cual se aceptó que la presidencia de la Mesa Directiva la ocupe este año Kenia López Rabadán, legisladora del partido opositor Acción Nacional.

La ley orgánica de la Cámara de Diputados establece que la presidencia de la Mesa Directiva debe alternarse entre las fuerzas políticas con mayor peso. Sin embargo, la elección debe ratificarse por medio de mayoría calificada, por lo cual la decisión quedó estancada entre la mayoría morenista.

Finalmente, la controversia fue destrabada, y López Rabadán fue elegida presidenta de la Mesa Directiva, con lo que se cumple el mandato de alternar la presidencia del recinto legislativo de San Lázaro.

¿Quién es Kenia López Rabadán y cuál es su trayectoria política?

Kenia López Rabadán es una destacada figura del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece desde 1999.

López Rabadán es abogada y política, nacida en la Ciudad de México, en 1974, y cuenta con una amplia trayectoria legislativa y política.

Formación académica

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana

Doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Trayectoria política

Ha sido diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2006-2009), diputada federal (2009-2012) y diputada constituyente de la Ciudad de México (2016-2017)

Desde el 1 de septiembre de 2024 es diputada federal en la Cámara de Diputados de México

Fue presidenta de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado

Ha participado en diversas comisiones legislativas como Defensa Nacional, Igualdad de Género, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos

Fue jefa de la oficina de campaña de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez en las elecciones federales de 2024

Es consejera nacional del PAN y miembro de la Comisión Nacional Permanente, además de comentarista en medios de comunicación y columnista en varios periódicos y revistas

López Rabadán ha participado activamente en debates y discusión de reformas nacionales, con posturas en defensa de los derechos humanos y políticas públicas. También, ha sido una fuerte crítica de los gobiernos de Morena. Incluso, previo a las elecciones capitalinas de 2024, mostró interés para contender por Acción Nacional para la jefatura de Gobierno.

Sin embargo, López Rabadán también ha protagonizado controversias, como cuando afirmó que era “una ofensa a la inteligencia de las mujeres” que una mujer de origen indígena fuera a dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 2020. Esta controversia se agregó cuando defendió al creador de contenido Chumel Torres por comentarios que fueron tachados de clasistas. Fueron “una simulación”, dijo en aquella ocasión.

