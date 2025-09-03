AT&T y Telcel presentan fallas; usuarios reportan falta de señal

Si devuelves una llamada desde un número desconocido, pueden ocurrir varios tipos de fraude.

AT&T y Telcel presentan fallas en el servicio que ofrecen en México, pues algunos usuarios comenzaron a reportar la falta de señal y el corte de algunas llamadas telefónicas.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los problemas técnicos comenzaron después de las 15:00 horas de esta miércoles 3 de septiembre del 2025.

En el mapa que ofrece dicha plataforma se pudo ver que existen más reportes al oriente, centro y norte del país. Hasta el momento, AT&T y Telcel no se han pronunciado al respecto o han ofrecido una explicación de lo que está afectando a sus usuarios.

Los usuarios deben mantenerse atentos a los canales oficial de comunicación para conocer las razones de las fallas.

Usuarios de redes se quejan de las fallas de AT&T y Telcel

Los clientes de las telefónicas ya comenzaron a transmitir su malestar en las redes sociales, donde algunos acusaban que no tenían señal o reportaban el corte de llamadas.

“La señal está intermitente no deja navegar y tienes q marcar varías veces (7 u 8 aproximadamente) para poder realizar una llamada”

“También la de AT&T llevo unas horas sin servicio en mi celular y tengo que conectarme a una red wifi”

“AT&T Y TELCEL sin señal en todo México”

Así, los clientes de las compañías telefónicas comenzaron a reportar las fallas en el servicio de telefonía móvil de las 2 empresas.

Además, los internautas han afirmado que no es la primera vez que tienen problemas con la red de ambas compañías, pues constantemente el servicio presenta alguna intermitencia.

