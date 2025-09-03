En Downdetector

AT&T y Telcel presentan fallas; usuarios reportan falta de señal

Usuarios de AT&T y Telcel reportaron fallas en el servicio que ofrecen las compañías; las quejas contra las firmas se reflejaron en redes sociales

Si devuelves una llamada desde un número desconocido, pueden ocurrir varios tipos de fraude.
Si devuelves una llamada desde un número desconocido, pueden ocurrir varios tipos de fraude. Foto: La Razón (con Meta IA)
Por:
Julio Vázquez

AT&T y Telcel presentan fallas en el servicio que ofrecen en México, pues algunos usuarios comenzaron a reportar la falta de señal y el corte de algunas llamadas telefónicas.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los problemas técnicos comenzaron después de las 15:00 horas de esta miércoles 3 de septiembre del 2025.

En el mapa que ofrece dicha plataforma se pudo ver que existen más reportes al oriente, centro y norte del país. Hasta el momento, AT&T y Telcel no se han pronunciado al respecto o han ofrecido una explicación de lo que está afectando a sus usuarios.

TE RECOMENDAMOS:
Inicia la vigésima tercera edición de “Septiembre, Mes del Testamento” en México.
Para dar certeza jurídica

Inicia la vigésima tercera edición de ‘Septiembre, Mes del Testamento’ en México

Los usuarios deben mantenerse atentos a los canales oficial de comunicación para conocer las razones de las fallas.

Usuarios de redes se quejan de las fallas de AT&T y Telcel

Los clientes de las telefónicas ya comenzaron a transmitir su malestar en las redes sociales, donde algunos acusaban que no tenían señal o reportaban el corte de llamadas.

  • “La señal está intermitente no deja navegar y tienes q marcar varías veces (7 u 8 aproximadamente) para poder realizar una llamada”
  • “También la de AT&T llevo unas horas sin servicio en mi celular y tengo que conectarme a una red wifi”
  • “AT&T Y TELCEL sin señal en todo México”

Así, los clientes de las compañías telefónicas comenzaron a reportar las fallas en el servicio de telefonía móvil de las 2 empresas.

Además, los internautas han afirmado que no es la primera vez que tienen problemas con la red de ambas compañías, pues constantemente el servicio presenta alguna intermitencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Gobierno prohíbe el uso de 35 plaguicidas
'Avance a una agricultura sostenible'

FAO felicita a Sheinbaum por prohibir 35 plaguicidas en uso del campo