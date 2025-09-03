FAO felicita a Sheinbaum por prohibir 35 plaguicidas en uso del campo

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) felicitó al Gobierno de México por la decisión de prohibir el uso de 35 plaguicidas de alto riesgo, ya que desde hace 35 años no se tomaba una determinación de ese tipo en nuestro país.

A través de sus redes sociales, el organismo internacional expresó su felicitación a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ya que la acción es un paso significativo hacia una agricultura sostenible e inocua.

“Felicitamos a la presidenta @Claudiashein y al secretario de @Agricultura_mex, @JulioBerdegue, por el decreto que prohíbe 35 plaguicidas de alto riesgo.

“Hace 34 años no se adoptaba una medida de este alcance en México. Un paso clave hacia una agricultura sostenible e inocua”, publicó la FAO.

Este miércoles se dio a conocer el decreto presidencial que establece la prohibición de 35 plaguicidas de uso en el campo, desde su producción o importación hasta su aplicación en México.

Se trata de sustancias altamente peligrosas para la salud y la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad de los ecosistemas.

Los plaguicidas que estarán prohibidos son: 2, 4 DB, Alaclor, Aldicarb, Azafenidina, Azinfos metílico, Azocyclotin, Bioresmetrina, Bromuconazol, Captafol, Carbofurano, Carbosulfan, Clordano, Clorpirifos-metil, DDT, Dinocap, Dinoseb, Disulfoton.

También incluye la lista Edifenfos, Endosulfan, Fenarimol, Fenitrotion, Fention, Fentoato, Flusilazol, Fosfamidon, Hexaclorociclohexano, Hexaflumuron, Lindano, Metidation, Óxido de fenbutatin, Paratión etil, Quinalfos, Resmetrina y Triclorfon.

LMCT