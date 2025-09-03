Cárteles lavan dinero ahora en escuelas, malls…

Fachada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el pasado 14 de junio.

La expansión de los cárteles mexicanos ha dejado de estar limitada al trasiego de drogas. Hoy, las organizaciones criminales invierten y lavan dinero en empresas “lícitas”, que van desde constructoras y hoteles hasta escuelas, gimnasios, agencias de viajes, centros comerciales y firmas de criptomonedas.

Sin embargo, mientras en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha logrado desmantelar redes de lavado relevantes, en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha identificado y sancionado a decenas de compañías ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Dato: Según la plataforma Chainalysis, las criptos les permiten a los cárteles realizar transacciones rápido y con discreción, pues se encuentran fuera de un sistema bancario tradicional.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), subrayó que los cárteles “se han metido en mucha de la industria legítima”. Lo mismo incursionan en el aguacate y el limón que en centros comerciales, venta de automóviles o ganadería.

“Tienen shopping malls, negocios de leche, ganadería y hasta agencias de viajes para lavar el dinero caliente. También operan con esquemas de smurfing, depositando cantidades menores a 10 mil dólares en cuentas bancarias para evadir alertas”, explicó a La Razón.

En la misma línea, el especialista en prevención de lavado Salvador Mejía afirmó que no se trata solo de unos cuantos giros. “Los cárteles —o, como preferimos llamarlos ahora, empresas criminales— pueden abrir absolutamente cualquier tipo de negocio. Desde gimnasios y salones de fiestas, hasta productoras de espectáculos, palenques o incluso escuelas privadas. Si necesito lavar 50 millones de pesos, puedo inventar una empresa educativa o deportiva, pagar impuestos y con ello quedar fuera del radar de las autoridades”, señaló.

David Saucedo, consultor en seguridad, indicó que los grupos del narcotráfico han pasado por distintas etapas de inversión. “Primero fueron casinos y hoteles, aprovechando la circulación de efectivo; después, espectáculos masivos y equipos de futbol; más tarde, constructoras y gasolineras”, señaló.

Agregó: “Hubo gasolineras que no compraban a Pemex ni a ningún mayorista, pero vendían combustible. Era imposible que operaran sin respaldo criminal. En la actualidad, han incursionado en criptomonedas y centros nocturnos”.

Pese a la expansión y sofisticación de estos esquemas, Mejía aseguró que la UIF no ha tenido resultados contundentes: “No hay un solo caso de éxito en desarticular una red de lavadores. Lo más cercano han sido golpes al Cártel Jalisco, pero no por lavado, sino por narcotráfico. En México, los reportes regulatorios de la Ley Antilavado son deficientes y las Unidades de Inteligencia Patrimonial estatales terminaron siendo elefantes blancos. La verdad es que la UIF no está detectando estas redes”, dijo.

Saucedo coincidió en que el entramado criminal se integra con las élites políticas y empresariales en distintas regiones del país, lo que genera un entorno en el que “la reinversión de capitales ilícitos no sólo no se persigue, sino que se normaliza socialmente. Desde centros turísticos hasta constructoras en municipios, el lavado se convierte en un componente más de la economía regional”.

Agregó que “ahí, el narco está perfectamente integrado con los poderes políticos, empresariales y hasta religiosos. Patrocinan fiestas, bautizos, bodas o eventos comunitarios y, con ello, compran ciudadanía y respeto social”.

En contraste, en otras zonas del país, aún existe estigma, pero en aquellas donde el dinero ilícito se mezcla con la economía formal, la frontera entre lo legal y lo criminal se difumina.

Y mientras en México no hay golpes contundentes contra las empresas fachada, la OFAC ha publicado sanciones que muestran con claridad cómo operan los cárteles a través de negocios “lícitos”.

En agosto del 2025, la OFAC sancionó a una red de compañías ligadas al CJNG en Puerto Vallarta: inmobiliarias como Akali Realtors, KVY Bucerias y Servicios Inmobiliarios Ibadi; agencias de viajes como TTR Go y Sunmex Travel; operadores turísticos como Fishing Are Us y Santamaria Cruise; e incluso un taller automotriz (Laminado Profesional Automotriz Elte).

Meses antes, en junio, sancionó a empresas vinculadas con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, entre ellas clubes de playa, spas, inmobiliarias y comercializadoras en Mazatlán. Y en mayo, al mismo CJNG se le detectaron compañías de logística, como Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala, utilizadas para traficar fentanilo y robar combustibles.

De acuerdo con los especialistas, estos listados contrastan con la nula actuación de la UIF en México, que no ha transparentado ni un caso equiparable. Para Mike Vigil, la explicación es simple: “Los cárteles operan con una red logística que rivaliza con Amazon y sobornan a políticos y empresarios. Así, consolidan su poder económico y logran blindarse dentro y fuera del país”.

Además, señalaron que los cárteles han dejado de ser sólo narcotraficantes: son conglomerados empresariales. Su capacidad de diversificación les permite invertir en casi cualquier sector, disfrazando recursos ilícitos como utilidades legítimas. “Se trata de perder un porcentaje para ganar legitimidad, pagar impuestos y finalmente reinsertar capitales sucios al circuito económico”, resumió Salvador Mejía.

En este sentido, Saucedo advirtió que, en zonas como Sinaloa, Jalisco o Guerrero, el lavado ya está tan integrado en la vida cotidiana que los hoteles, restaurantes y constructoras financiadas con dinero del narco conviven sin resistencia social. Al mismo tiempo, el Tesoro estadounidense revela con puntualidad los nombres de estas compañías, mientras en México la inacción persiste.

Mike Vigil subrayó que la influencia económica de los cárteles no se limita a la creación de empresas fachada, sino que también se traduce en capacidad para comprar voluntades políticas y sociales. “Ellos trabajan en muchos países y en México pagan sobornos a políticos en diferentes lugares para obtener protección”, comentó.

› Por Yulia Bonilla y Sergio Ramírez

En vísperas de la reunión que sostendrá este miércoles con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que dicho país no actuará solo en materia de seguridad, pues subrayó que el acuerdo sobre el que se ha trabajado es un entendimiento de colaboración sin que haya intromisiones a la soberanía de ambos países.

Además, rechazó las recientes declaraciones de su homólogo Donald Trump, quien aseguró que la mandataria tiene miedo de que el Ejército estadounidense intervenga en territorio nacional.

En conferencia de prensa, detalló que recibirá al funcionario estadounidense a las 10:00 horas de este 3 de septiembre y se prevé que el encuentro dure alrededor de dos horas.

El Dato: la SRE dijo sobre la visita que la relación bilateral se basa en principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

“Estados Unidos no va a actuar solo, porque hay un entendimiento. Mañana (hoy) viene el secretario de Estado del gobierno de EU. Y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio”, dijo.

Ahondó en que se tratará de fijar el intercambio de información sobre la delincuencia organizada en los dos países, que ambas administraciones recolecten.

“Podemos colaborar en información: si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros; si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en EU, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio”, dijo.

En ese contexto, ejemplificó que se tratará de averiguar sobre el origen de los precursores de fentanilo, porque no hay suficiente información al respecto.

“En fin, un marco de colaboración y de cooperación con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad. Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales, eso es lo que hemos planteado y ese es el acuerdo”, dijo.

Reiteró el rechazo a cualquier intención de intervencionismo e injerencismo en territorio nacional, pues además, lo vio “innecesario”.

“¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo. No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio. No aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado”, recalcó.

Consultada sobre las últimas declaraciones de Trump, quien aseguró que Sheinbaum teme por la intervención del ejército de EU en México, respondió: “No es cierto. No, no es cierto”.

Afirmó que el trabajo que ha realizado el Gabinete de Seguridad es bueno y hay coordinación con todos los gobiernos estatales.

Al plantearle si no considera esto como una falta de respeto por parte del republicano, al ser declaraciones constantes, comentó que lo que siempre se buscará es una buena relación con el gobierno estadounidense.

Además, la Presidenta dijo que se consultará si, en el marco de la colaboración entre ambos países, se podría enviar a fiscales mexicanos a EU para que éstos interroguen a Ismael El Mayo Zambada: “No está en este momento, pero habría que preguntar, en el marco de la colaboración, si es posible”.

LLEGA AL PAÍS. Con un retraso de más de tres horas, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, arribó ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

En medio de fuertes vientos y lluvia, la aeronave estadounidense aterrizó en la terminal aérea alrededor de las 18:00 horas, para iniciar la primera visita oficial a México desde que el presidente Trump asumió el gobierno en enero pasado.

Al pie de la escalinata, protegidos con paraguas y acompañado de los elementos del Servicio Secreto, De la Fuente Ramírez, junto con el embajador de EU en México, Ronald Jonhson, aguardaron el descenso de Rubio del Air Force One. Tras un breve diálogo, abordó la camioneta blindada que lo trasladó a la Ciudad de México, escoltado por más de 15 vehículos.

Según la agenda difundida por el Departamento de Estado, Rubio abordará con la Presidenta diversos temas de seguridad, migración, tráfico de armas y drogas, además de la relación bilateral. Posteriormente, a las 11:45 horas, ofrecerá una conferencia de prensa en conjunto con el canciller De la Fuente, para dar a conocer los pormenores de la reunión con Sheinbaum Pardo.

Alrededor de las 13:30 horas se reunirá con empleados y familiares de la Embajada de EU, que sería su última actividad del día marcada en la agenda oficial.

Claudia negó luz verde a Ejército de EU

› Por Sergio Ramírez

La víspera de que su secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sea recibido por Claudia Sheinbaum y tras halagar a la Presidenta de México, el mandatario de ese país, Donald Trump, reveló que le ofreció enviar al Ejército estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos; sin embargo, rechazó la propuesta porque “ella está muy asustada”.

“Le he ofrecido enviar al Ejército, pero ella no quiere que lo hagamos. Porque tiene miedo. Ella está muy asustada”, declaró en entrevista con la periodista Reagan Reese, para el Daily Caller.

Cuestionado sobre si tiene confianza en que México protegerá su lado de la frontera, porque se cree que el gobierno está dirigido por los cárteles o que están involucrados en el mismo, expresó halagos para la Presidenta Sheinbaum, a quien calificó como una “mujer hermosa”.

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saludan a la prensa, ayer, en el AIFA.

“Me cae muy bien la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa. Pero México está gobernado por los cárteles. Está gobernado por los cárteles”, insistió.

Señaló que desde que llegó al poder en enero de este año a la fecha hay cero migrantes indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense.

“Durante los últimos 90 días, no hemos tenido a nadie, tres meses. Tres meses, nadie, cero. Y, ya saben, los demócratas manejan esas estadísticas. Es como cero. Sería muy difícil de entender, pero durante tres meses, no hemos tenido a nadie. Podrían ser cuatro meses ya. O sea, he resuelto por completo el problema fronterizo”, aseguró.

Dijo estar satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora en materia de migración donde “estamos haciendo mucho”, con un alto número de autodeportaciones.

“Millones están saliendo. Eso no es gran cosa, pero una noticia importante es la autodeportación. Ya sabes, les damos un incentivo para salir, lo que significa que pueden regresar algún día. Si no sales, nunca podrás regresar”, indicó.

Criticó que el anterior gobierno de Joe Biden le dejó un problema grande con la migración, ya que entraban millones de personas al mes, pero "tenemos que sacarlos, porque son muy peligrosos. Son malas personas, y son personas muy, muy enfermas, más que malas. Están enfermas. Se están volviendo locos por la delincuencia. Ahora mismo, la campaña es muy fácil. Quiero detener la delincuencia."