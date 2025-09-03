CONAGO respalda acuerdos alcanzados entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO), que preside la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, reconoció y celebró el encuentro sostenido en Palacio Nacional entre la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, del cual emanaron acuerdos de gran trascendencia para el futuro de ambas naciones.

“Las Gobernadoras y los Gobernadores de México reconocemos este diálogo franco y constructivo, que fortalece el papel de nuestro país como un socio estratégico y respetado en la región. Dicho encuentro abre nuevas rutas de cooperación basadas en la confianza mutua, el respeto y el beneficio compartido”, señalaron.

La CONAGO expresó su respaldo a los principios de la reunión: la cooperación efectiva, el respeto irrestricto a la soberanía y la búsqueda de un desarrollo compartido que garantice bienestar para nuestras sociedades.

En la CONAGO celebramos el encuentro entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que permitió acuerdos estratégicos para nuestras naciones.



Asimismo, reiteraron su total disposición para acompañar los acuerdos alcanzados, trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la República, a fin de que estos compromisos se traduzcan en más seguridad, crecimiento económico y prosperidad para todas las familias mexicanas.

