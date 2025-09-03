Mujeres de las Fuerzas Armadas enorgullecen a México: Presidenta Sheinbaum

Desde el Heroico Colegio Militar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración y clausura de los Cursos del Sistema Educativo Militar 2025, donde hizo un reconocimiento a todas las mujeres que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, a quienes reconoció por abrieron camino en espacios que antes estaban cerrados para ellas.

Felicito a las y los cadetes de nuevo ingreso y a quienes se gradúan del Heroico Colegio Militar para avanzar en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El amor al pueblo y a la patria siempre deben guiar nuestro desempeño. pic.twitter.com/jyBBPrYHaC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 4, 2025

“Permítanme detenerme un momento para rendir un homenaje especial, como primera mujer Presidenta, a las mujeres que forman parte del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Mujeres valientes que han demostrado que la inteligencia, la disciplina y la fortaleza no tiene género; que han abierto camino en espacios que durante mucho tiempo les fueron negados y lo han hecho con dignidad, con entrega y con resultados que hoy enorgullecen a todo México”, expresó Claudia Sheinbaum.

A las y los egresados de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, así como a las y los estudiantes que se incorporaron al Heroico Colegio Militar, manifestó su agradecimiento por su honestidad y profesionalismo.

“Que este nuevo ciclo escolar sea una etapa de aprendizaje y de gloria, de esfuerzo y de entrega, que en cada aula, en cada campo de entrenamiento y en cada misión, resuene con fuerza el orgullo de ser mexicanas y mexicanos, de ser soldados y soldadas, pilotos e integrantes de la Guardia Nacional. Gracias a ustedes, transmítanle gracias a sus familias, gracias por su honestidad, por su profesionalismo, por su disciplina, por su generosidad, por su lealtad y por su valentía”, agregó.

En total, se graduaron 15 mil 785 elementos entre generales, jefes y oficiales; 110 civiles y 11 estudiantes invitados de países amigos en estudios de posgrado, administración militar, ciencias médicas, ingenierías, aviación y comunicaciones, en concordancia con el plan de consolidación de la Guardia Nacional.

Para el ciclo 2025 se estima el ingreso de 16 mil 500 alumnos en las escuelas militares, de los cuales ya ingresaron 6 mil 748 estudiantes, 17 civiles, cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y cinco más de las naciones amigas de Argentina, Brasil, China, Corea del Sur y Guatemala.

