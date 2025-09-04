¿El 16 de septiembre se trabaja? Esto dice la LFT

Cada vez estamos más cerca de las fiestas patrias en nuestro país, por lo que muchos se preparan para festejar la Independencia de México en los diversos eventos que se ofrecen o bien en una reunión familiar, sin embargo, al caer en día laboral muchos se preguntan ¿el 16 de septiembre se trabaja?

El último día feriado se tuvo fue el pasado 1 de mayo Día del Trabajo por lo que han pasado cuatro meses sin un descanso obligatorio.

En La Razón te contamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo sobre los descansos obligatorios que faltan este 2025.

Día de la Independencia ı Foto: larazondemexico

¿Se trabaja el 16 de septiembre?

De acuerdo con la LFT, durante el año las y los trabajadores mexicanos tienen derecho a siete días de descanso obligatorios marcados en el calendario de la siguiente forma:

1 de enero por Año Nuevo

5 de febrero por el aniversario de la Constitución

21 de marzo por el natalicio de Benito Juárez

1 de mayo por el Día del Trabajo

16 de septiembre por el Aniversario de la Independencia

20 de noviembre por el aniversario de la Revolución

25 de diciembre por Navidad

Por lo tanto, no, el próximo 16 de septiembre no se trabaja de forma obligatoria, debes tener en cuenta que al tratarse del aniversario de la Independencia de la México es un día feriado que no suele recorrerse para el lunes, por lo que no sería un fin de semana largo.

En la LFT se establece que en caso de que los trabajadores laboren este día tendrán derecho a que se les pague su salario normal más el doble.

El próximo día feriado para los mexicanos será el 20 de noviembre, día que se conmemore el aniversario de la Revolución mexicana.

Cientos se prepararán para el aniversario de la Independencia de México ı Foto: Cuartoscuro

