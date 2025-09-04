Ministros van por reducir 70% sus prestaciones

Nuevos ministros de la Corte, tras la apertura de puertas de la sede del Poder Judicial al pueblo, el pasado 1 de septiembre.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plantearon al Órgano de Administración Judicial (OAJ) el pasado 1 de septiembre, una disminución del 70 por ciento en las prestaciones mensuales que perciben, con el fin de que éstas se coloquen por debajo de las que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ministra Lenia Batres aclaró que los ministros no perciben mayor salario que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues éste fue ajustado a principios de año a lo que establece la Constitución, pero aún falta hacerlo con las prestaciones.

Explicó que, en total, en sueldo y prestaciones netas anuales, la jefa del Ejecutivo percibe un millón 175 mil 516 pesos, mientras que los ministros reciben tres millones 774 mil 711 pesos, y se plantea que esa cifra se reduzca a un millón 143 mil 998 pesos.

Es decir: mensualmente, la jefa del Ejecutivo percibe un sueldo neto por 136 mil 537 pesos, y los ministros reciben 135 mil 961 pesos. En lo que respecta a prestaciones, Sheinbaum Pardo percibe 97 mil 959 pesos netos, mientras que en la Corte reciben prestaciones que suman 314 mil 559 pesos netos.

La ministra Lenia Batres ı Foto: Especial

La ministra Lenia Batres detalló que el acuerdo tomado por mayoría de ministras y ministros en reunión previa a la toma de protesta, el mismo 1 de septiembre, determinó solicitar al Órgano de Administración Judicial (una vez integrado) suprimir las prestaciones adicionales con que actualmente se cuenta.

Se trata de seguro de gastos médicos mayores, por 53 mil 302 pesos al mes; seguro de separación individualizada, por 67 mil 190 pesos al año; ayuda de gastos funerarios, por 35 mil pesos en su caso; gastos de alimentación, por 88 mil 286 pesos al mes, y medicamentos no cubiertos por el seguro, por 144 mil 829 pesos al año.

Asimismo, plantean reducir el pago de defunción, para pasar de un millón 189 mil 615 pesos al año a 713 mil 769 pesos al año, conforme a la cantidad asignada a la persona titular de la Presidencia de la República. Será el Órgano de Administración Judicial el responsable de ejecutar las reducciones requeridas por ministras y ministros.

“Además, se aprobó separar gastos personales de los inherentes al cargo, como gasolina y celular, y regular viáticos, boletos de avión y capacitación (...) se planteó reducir las prestaciones para integrar una remuneración menor que la Presidenta (Sheinbaum)”, señaló Batres Guadarrama.

Será el Órgano de Administración Judicial el responsable de ejecutar las reducciones requeridas por ministras y ministros.

Batres Guadarrama recordó que, desde diciembre pasado, la ministra Loretta Ortiz renunció al seguro de gastos médicos mayores, mientras que ella misma rechazó los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, así como las prestaciones adicionales desde su ingreso, en diciembre de 2023.

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, anunció el pasado 1 de septiembre que solicitarían al OAJ que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada, y otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto de la Corte.

Medidas que, dijo, permitirán, de inicio, un ahorro anual de 300 millones de pesos.

Asimismo, agregó que se solicitaría la revisión de las remuneraciones de las y los ministros en retiro, con el fin de que se ajusten a lo establecido en la Constitución, y que actualmente se ubican entre los 205 mil y 385 mil pesos mensuales, “muy por arriba de lo que gana la presidenta de la República”.

La foto oficial de los nuevos integrantes del máximo tribunal ı Foto: SCJN

SCJN norma sesiones públicas e itinerantes

› Por Tania Gómez

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá llevar a cabo sesiones fuera de su sede principal en avenida Pino Suárez, permitirá la entrada a las personas que deseen asistir, considerando la capacidad de la sala, y buscará agilizar los debates.

De acuerdo con el reglamento de sesiones de la SCJN y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de manera excepcional, el Pleno podrá sesionar en sedes distintas a la principal cuando así lo determine en razón del interés y trascendencia del asunto en cuestión.

El reglamento establece que los ministros deberán acudir a todas las sesiones en forma presencial, aunque considera que, en casos excepcionales, cuando exista causa justificada que les impida acudir físicamente, previo aviso a la presidencia, podrán hacerlo a través de los medios electrónicos.

14 asuntos resolverá la Corte el próximo jueves

Las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizarán de lunes a jueves y, de manera excepcional, podrán celebrarse sesiones los viernes, cuando el Pleno lo considere necesario.

En cuanto a los debates, el reglamento establece tiempos de discusión. En primera ronda, los ministros podrán hacer uso de la voz hasta por siete minutos. En segunda ronda, podrán hacer uso de la voz hasta por cinco minutos y el ministro ponente podrá atender todos los argumentos formulados hasta por tres minutos.

Cuando el asunto lo amerite, de manera excepcional, la presidencia podrá abrir las rondas de debates que estime necesarias, fijando el tiempo de intervención, y podrá indicar a los ministros que su tiempo de intervención está por agotarse o se ha agotado.

De izq. a der.: Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero, Loretta Ortiz, Sergio Gutiérrez, Lenia Batres, Laura Itzel Castillo, la Presidenta Claudia Sheinbaum, Hugo Aguilar, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa, el lunes. Foto›Especial

También fue publicado el Acuerdo General número 1/2025, que regula la recepción, registro y turno de asuntos, que establece que se realizará mediante un sistema automatizado, conforme al orden cronológico de ingreso y a la votación obtenida, para garantizar que entre las ministras y ministros se distribuyan en forma equilibrada en cantidad y en categoría de asunto, de modo tal que se les turne para resolución el mismo número de cada uno de los asuntos de la competencia de la SCJN. La asignación de turnos a cada ponencia se publicará semanalmente en los medios electrónicos oficiales.

La primera sesión pública de la nueva integración será el próximo 11 de septiembre, en donde analizarán siete acciones de inconstitucionalidad y seis controversias constitucionales, cuyos proyectos fueron elaborados por las ponencias de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT