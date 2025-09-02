Hugo Aguilar anuncia austeridad y que nadie gane más que Presidenta

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que en cuanto esté constituido el Órgano de Administración Judicial (OAJ), le solicitará que se pongan en marcha acciones en favor de la austeridad, con el fin de que ninguno de los nuevos juzgadores obtenga mayores remuneraciones que la jefa del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, tal y como establece el artículo 127 de la Constitución.

Tras instalar la sesión del pleno de la Corte, con la Presidenta Claudia Sheinbaum a su derecha, el ministro Aguilar Ortiz explicó que esas medidas permitirán, de inicio, un ahorro anual de 300 millones de pesos.

Asimismo, solicitará que se inicie un proceso de diálogo y se analicen y solucionen los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales, que, dijo, “ganan más que la Presidenta”, hasta ajustar a todos a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Con ello, abundó, se podrían lograr ahorros por 800 millones de pesos al año.

El Dato: El mandato de los ministros será escalonado (entre 8 y 11 años) según la votación y antigüedad, generando una transición estructural que se extenderá hasta 2039.

El ministro presidente informó además que se solicitará la revisión de las remuneraciones que reciben las y los ministros en retiro, con el fin de que se ajusten a lo establecido en la Constitución.

“De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República”, dijo.

También pedirán al OAJ que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la SCJN: “Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos. Reduciremos los apoyos adicionales que venían recibiendo las ministras y ministros”.

El Tip: El logo institucional de la SCJN fue modificado, pues a la imagen del águila juarista se le agregó un bastón de mando a un costado.

Aseguró que en la nueva etapa de la SCJN, se mantendrá sólo lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento del máximo tribunal, por lo que también se pedirá que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada.

“Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE. Combatiremos con firmeza la corrupción haciendo valer las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Asimismo, fomentaremos la honestidad como mandato de vida y como recta actuación en el ejercicio de la función judicial”, advirtió.

En general, agregó, cada peso del presupuesto se destinará a lo esencial, como garantizar que los juzgados funcionen, que los expedientes se resuelvan, que la justicia llegue a cada rincón del país.

La foto oficial de los nuevos integrantes del máximo tribunal, ayer. ı Foto: SCJN

Ante invitados especiales como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el ministro presidente destacó que este 1 de septiembre se inicia un nuevo capítulo inédito en la historia de la justicia de México.

“La democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes. La elección popular ha traído consigo no sólo un cambio en la integración del PJ, sino un renovado pacto de confianza entre el PJ y el pueblo mexicano”, afirmó.

Explicó que en esta nueva etapa, “se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios”.

Será, dijo, una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Abundó que se responderá directamente a la ciudadanía.

El logo institucional de la SCJN fue modificado, pues a la imagen del águila juarista se le agregó un bastón de mando a un costado. ı Foto: Especial

El ministro oaxaqueño recordó que, por segunda vez en la historia del país, un indígena se integra a la SCJN y la preside, “lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia, después de una larga noche de exclusión”.

El togado envió además un mensaje a la comunidad empresarial y a los inversionistas, a quienes les garantizó certeza jurídica: “Tengan la confianza que la corte va a garantizarles certeza jurídica plena (…) México ha construido un marco jurídico sólido en materia ambiental, fiscal, mercantil, social y sobre pueblos indígenas, entre otros, por lo que no hay duda de que el Estado de derecho será el cimiento para que los proyectos y sueños encuentren suelo fértil y confianza para crecer”.

También envió un mensaje a las y los abogados, colegios profesionales y justiciables, a quienes aseguró que la nueva Corte mantendrá respeto irrestricto a la ley, a la Constitución, a la ética jurídica y al debido proceso.

“Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y en los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos”, dijo.

En ese sentido, los convocó a evitar los “diálogos y arreglos indebidos” que propician la corrupción.

Al concluir la sesión, el secretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la SCJN, Rafael Coello Cetina, cometió un error al pedir al ministro presidente que nombrara a la comisión para acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum a la salida, a lo que Aguilar Ortiz le preguntó si no debía entonarse primero el Himno Nacional Mexicano, lo que generó sonrisas entre los invitados, incluida la primera mandataria.

Antes, los ministros realizaron el acto de apertura de puertas de la Corte, con lo que el acceso principal fue abierto como acto representativo de la apertura que tendrá el máximo tribunal con los ciudadanos.

“Una puerta siempre sirve para recibir con amabilidad y con el corazón abierto a los visitantes (…) Abrir la puerta no sólo es un acto simbólico sino una invitación para que toda y todos los que requieran la atención de la Corte, a partir del martes tendrán las puertas totalmente abiertas, y los ministros y ministras estaremos atentas para atenderlos”, aseguró.

Ministros visten toga en foto oficial

Por Tania Gómez

Los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes rindieron protesta ayer, aparecen vistiendo toga en la fotografía oficial del máximo tribunal constitucional.

En la imagen se observa al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, utilizando una toga bordada con motivos oaxaqueños de flores de colores en la parte del cuello, bajan hacia el pecho y continúan, así como en las mangas. El resto de ministros visten el diseño tradicional.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama aparecen sentadas a la izquierda del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, e inmediatamente después Yasmín Esquivel Mossa; las tres fueron parte de la integración pasada y ganaron la elección del 1 de junio, con lo que continuarán en sus cargos. Le sigue María Estela Ríos. Mientras que de pie aparecen Aristides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

En el sitio web del máximo tribunal también fueron colocadas las semblanzas de cada uno de los nueve ministros, mismas que es posible leer también en lenguas Náhuatl, Maya, Tsotsil, Tseltal y Mixteco.