Polémica por casa de Fernández Noroña escala; PAN acusa resguardo de la Guardia Nacional

Este jueves se intensificó la controversia en torno a la residencia de 12 millones de pesos adquirida por el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán, Morelos. El diputado local panista Daniel Martínez Terrazas, señaló a la Guardia Nacional (GN) de proteger el inmueble frente a la inconformidad de comuneros que cuestionan la legalidad de la operación.

El legislador panista en entrevista con medios locales señaló que la propiedad no cuenta con la autorización de los bienes comunales y que ni siquiera se han cubierto los pagos correspondientes al impuesto predial.

“Lo que lamentamos es que ni siquiera se haya pagado un predial, ni solicitado la autorización de los bienes comunales. Es una falta de respeto y hacemos un llamado enérgico para que, si esa casa se encuentra en una situación indebida, sea recuperada por la autoridad”, declaró.

Martínez denunció además que elementos de la GN y de corporaciones federales habrían detenido a pobladores que intentaron acercarse a la residencia, lo que calificó como un abuso de poder: “En lugar de cuidar nuestras calles, están defendiendo privilegios de un senador de la República que ha mostrado una actitud porril”, acusó.

Sigue el escándalo de Noroña y su casa en Tepoztlán.



El panista Daniel Martínez Terrazas denuncia que la Guardia Nacional la resguarda.



“Que devuelva esos 12 mdp que no ha podido esclarecer, y que se usen para becas”, plantea el diputado local.pic.twitter.com/FFMHtKQ0Cu — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 4, 2025

El diputado recordó que el propio Fernández Noroña fue crítico de la llamada “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto y exigió coherencia e hizo un llamado para “que esos 12 millones los regrese, porque son recursos robados y no ha podido esclarecer su origen; que se utilicen para becas de estudiantes de Morelos”, sostuvo.

Sobre la intervención de la Guardia Nacional, se manejan dos versiones. La primera apunta a que los agentes respondieron a una llamada de emergencia por el intento de ingreso de comuneros a la propiedad. Otra señala que la corporación actuó de manera preventiva, tras recibir información sobre una protesta que los ejidatarios planeaban realizar en la zona, lo que habría derivado en el resguardo del inmueble.

El caso tomó relevancia semanas atrás, cuando comuneros de Tepoztlán denunciaron que la residencia se encuentra en terrenos de uso común y que la compraventa violó la normativa agraria, ya que la asamblea ejidal nunca autorizó la desincorporación del predio. De acuerdo con ellos, la operación carece de validez legal.

La tensión aumentó al conocerse que el inmueble fue valuado en 12 millones de pesos y que el senador no ha detallado con precisión el origen de los recursos utilizados para su adquisición. Aunque Fernández Noroña ha defendido la legitimidad de su patrimonio y rechazado irregularidades, las organizaciones comunales sostienen que la venta debe anularse y que el predio debe regresar al régimen de uso colectivo.

Al defender su patrimonio, subrayó que el inmueble adquirido no representa un lujo fuera de su alcance. “Es un bien de clase media”, dijo, y añadió que su ingreso como senador y los recursos derivados de la monetización de su canal de YouTube han sido suficientes para iniciar el pago del crédito.

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas, el salario mensual de un senador asciende a 171 mil 443.7 pesos mensuales hasta el final de la actual legislatura.

Escala polémica por casa en Tepoztlán de 12 millones de pesos de Fernández Noroña ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT