Ronald Johnson presume decomiso histórico de 300 toneladas de precursores químicos en EU.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presumió en sus redes sociales, el decomiso histórico de 300 toneladas de precursores químicos procedentes de China con destino final al Cártel de Sinaloa.

Dijo que esto refleja el compromiso del presidente de su país, Donald Trump, para erradicar el flujo de fentanilo y proteger a las comunidades estadounidenses del veneno que ingresan las diferentes organizaciones criminales.

“Autoridades de Estados Unidos realizaron un decomiso histórico de 300 toneladas de precursores químicos provenientes de China con destino al Cártel de Sinaloa, suficientes para producir drogas valuadas en $569 millones”, escribió en su cuenta de X.

Lo anterior se dio en el marco de la visita reciente del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien refrendó el compromiso de colaborar e intercambiar información con el gobierno de Claudia Sheinbaum para frenar los cárteles de la droga, lavado de dinero, tráfico de armas y el robo de combustible, mejor conocido como huachicol.

🚨Autoridades 🇺🇸 realizaron un decomiso histórico de 300 toneladas de precursores químicos provenientes de China con destino al Cártel de Sinaloa — suficientes para producir drogas valuadas en $569 millones. Esto refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de erradicar el… pic.twitter.com/R5OyZRwQCq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 5, 2025

Mientras, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo informó que dialogó este jueves con el embajador Johnson sobre cooperación en seguridad y desarrollo con la frontera, durante la visita que éste realizó a la entidad.

“Encabezamos la Mesa Estatal de Seguridad, donde presentamos los resultados de la estrategia conjunta, que ha permitido reducir en Sonora un 16 por ciento los delitos de alto impacto”, señaló el mandatario morenista.

Asimismo, Durazo dijo que en ese espacio se destacó la creación de la primera División de Operaciones Fronterizas en México, con presencia en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, “como un esfuerzo sin precedentes para proteger la frontera y seguir transformando Sonora con entornos seguros para nuestras familias”.

JVR