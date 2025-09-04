Noroña asegura que FGR realizará este viernes la reconstrucción de la agresión de ‘Alito’ Moreno

Alito desata zafarrancho en la Permanente al atacar a Noroña

El legislador de morena, Gerardo Fernández Noroña, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) acudirá a la vieja casona de Xicoténcatl, donde el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, agredió al expresidente del Senado.

“Me citaron mañana al antiguo Senado para recrear la agresión de que fui objeto siendo presidente de la Comisión Permanente, en una sesión de la Comisión Permanente, ahí en el antiguo Senado me citó la Fiscalía General de la República”, dijo en un video publicado en redes.

Gerardo Fernández Noroña explicó que la FGR sigue avanzando en las investigaciones de la denuncia presentada en contra del presidente nacional del PRI y otros legisladores por la agresión ocurrida el pasado 27 de agosto.

Además, comentó que este citatorio interrumpió su agenda, pues tenía planeado viajar a Pachuca, Hidalgo, para acudir a al Tercer Informe de Gobierno del gobernador Julio Menchaca.

“Mi pretensión era irme hoy en la noche para mañana salir muy temprano a Pachuca, pero dado la cita de la fiscalía, que podía moverla para otro día, pero no quiero que eso se vaya retrasando, está presentada la denuncia, pues hay que atenderla”, dijo.

¿Cómo fue la pelea entre Gerardo Fernández Noroña, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno?

Lo que comenzó como un intercambio verbal subido de tono pronto se transformó en un forcejeo. Frente a la mirada de legisladores y asesores, ambos políticos se empujaron en medio de gritos y acusaciones.

Posteriormente, ambos legisladores fueron separados; sin embargo, los gritos y empujones seguían. Incluso se ve a “Alito” Moreno lanzar un manotazo a la cara del morenista.

Además, el priista también agredió a una persona que intentó calmar los ánimos, la cual ya se encontraba en el piso después de la pelea entre los políticos.

En otro video que circula en las redes sociales, se observó como el diputado priista, Carlos Eduardo Mancilla, jala la chaqueta de Fernández Noroña, mientras intenta lanzar otro golpe.

Después de las acciones en Xicoténcatl ambos legisladores presentaron denuncias ante la FGR por el altercado.

