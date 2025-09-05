Accidente en la México-Pachuca deja un militar muerto y tres heridos; eran de la escolta de Alicia Bárcena

Accidente en la México - Pachuca resulta en el fallecimiento de un escolta de Alicia Bárcena.

La mañana de este viernes se registró un accidente en la carretera federal México-Pachuca, a la altura de Hidalgo, que dejó como saldo un militar muerto y tres heridos de gravedad. Todos formaban parte de la escolta de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando una camioneta Nissan blanca, con placas NTP-86-97, volcó y terminó en el camellón central de la vialidad. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil para atender la emergencia.

📌 Respecto al trágico accidente ocurrido esta mañana en la carretera México-Pachuca, la Semarnat comparte la siguiente información: pic.twitter.com/4llyZAxR4O — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) September 5, 2025

Las autoridades confirmaron que las cuatro personas involucradas eran integrantes del Segundo Batallón de Servicios Especiales del Campo Militar No. 1, en la Ciudad de México, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El grupo acompañaba a Bárcena a los actos protocolarios del Tercer Informe de Gobierno del gobernador Julio Menchaca.

La víctima mortal fue identificada como el cabo Jesús Fabián Ramírez Morones, quien no resistió las lesiones provocadas por la volcadura. Los heridos son el teniente de Infantería Luis Abraham Sánchez Aiza, el teniente de Infantería José Javier Hernández Díaz y el sargento segundo de Policía Militar, Pablo Aranda Salas.

Alicia Bárcena (centro, izq.) acudió al informe del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. ı Foto: X Julio Menchaca

Tras conocerse el hecho, la titular de la Semarnat expresó sus condolencias a través de un mensaje. “Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañaba al informe del gobernador Menchaca, en un fatal accidente en la carretera México-Pachuca. Fabián, hombre comprometido con México. Mis condolencias a su familia. ¡Vuela alto!”, escribió.

En otro mensaje, Bárcena subrayó el compromiso del militar fallecido y lamentó la tragedia que enlutó a su equipo de trabajo.

Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con 🇲🇽. Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto! — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) September 5, 2025

El percance generó movilización en la zona y afectaciones al tránsito vehicular durante varias horas. Las autoridades locales informaron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

