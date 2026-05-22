CSP da visto bueno a iniciativa de Monreal para revocar elecciones si se entromete gobierno extranjero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un visto bueno a la iniciativa que alista el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para que se revoquen los resultados electorales en caso de que se identifique la intromisión de un gobierno extranjero.

El legislador formuló un proyecto para modificar la Constitución y leyes secundarias, con el objetivo de que una de las causas de nulidad de los comicios sea la intervención de otro gobierno.

Claudia Sheinbaum Pardo compartió que el legislador le hizo llegar un reporte sobre tales propuestas para consultar su opinión, la cual dijo que es positiva.

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“Me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba proponiendo eso, que qué me parecía, porque luego creen que estamos ahí… fue iniciativa de él y me parece bien, la verdad”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo enmarcó su respaldo al plan al recalcar que en México deciden los mexicanos.

“Creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos. O sea, lo que hace esa iniciativa es decir, a ver, si se demuestra que hay injerencia de otros países en las elecciones, pues que sea para el INE o para el tribunal, un asunto de nulidad de la elección. Entonces, yo creo que está bien. O sea, aquí decidimos nosotros. Nosotros me refiero al pueblo de México”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR