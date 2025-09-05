FGR asigna custodia a casa de Gerardo Fernández Noroña; desmiente vigilancia de GN

El senador Gerardo Fernández Noroña informó que la Fiscalía General de la República (FGR) autorizó asignar una custodia a su domicilio en Tepoztlán, y desmintió que, como se difundió en medios, el mismo esté siendo vigilado por elementos de la Guardia Nacional.

A través de una publicación en redes sociales, Fernández Noroña, quien recientemente dejó la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que es “falso” que elementos de la Guardia Nacional estén resguardando su domicilio ubicado en el citado municipio de Morelos.

Casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos. ı Foto: Cuartoscuro

Por el contrario, aseguró que, a partir de este viernes, la FGR desplegó custodia en su propiedad como una medida de seguridad ante “las agresiones que viví a manos de @alitomorenoc [Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI] y cinco legisladores priistas más”.

“Es un mecanismo previsto en la ley”, abundó Fernández Noroña en su publicación en X.

Mensaje de Gerardo Fernández Noroña en la red social X. ı Foto: Captura de pantalla

El senador se refirió a la discusión que sostuvo con Moreno Cárdenas días antes de dejar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, la cual derivó en agresiones físicas por ambas partes. A causa de este conflicto, Fernández Noroña y Moreno Cárdenas interpusieron denuncias ante la autoridad correspondiente.

Previamente, Gerardo Fernández Noroña había utilizado sus redes sociales para denunciar un posible acoso, presuntamente perpetrado por un individuo quien, acusa, ha estado merodeando por su propiedad en Tepoztlán.

Gerardo Fernández Noroña, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Fernández Noroña ha compartido imágenes de esta persona, y ha pedido a la comunidad que le ayude a identificarlo para presentar la denuncia correspondiente. Incluso, el senador compartió una fotografía de las placas del vehículo donde, dijo, viajó el presunto acosador.

Sin embargo, una hora después, Noroña borró la publicación de sus redes sociales y publicó: “Aclarado el misterio”.

Este viernes, Gerardo Fernández Noroña acudirá a la antigua sede del Senado, en la casona de Xicoténcatl, para acudir a una cita de la FGR en seguimiento por la denuncia que presentó contra el priista, debido a la agresión de la que denunció haber sido víctima.

“No quiero que eso se vaya retrasando. Está presentada la denuncia, hay que atenderla. Entonces mañana me voy muy temprano al antiguo Senado para tratar este tema. Pues así va, así va el asunto”, dijo Fernández Noroña.

Lamentó que, debido a este compromiso, no pudo acompañar a los gobernadores de Quintana Roo, Mara Lezama, y de Hidalgo, Julio Menchaca, en sus respectivos informes de Gobierno. Sin embargo, remarcó que, al terminar, continuará con su agenda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am