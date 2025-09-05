Fernández Noroña acudirá a cita con FGR en el antiguo Senado por denuncia contra Alito

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que este viernes asistirá a la antigua sede del Senado en la casona de Xicoténcatl, luego de haber sido citado por la Fiscalía General de la República (FGR) en seguimiento a la denuncia que presentó contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a raíz de la agresión ocurrida el pasado mes de agosto en una sesión de la Comisión Permanente.

En entrevista, el legislador explicó que ajustó su agenda para cumplir con la diligencia y evitar retrasos en el proceso. “Me voy en la noche para mañana salir muy temprano a Pachuca, pero dado la cita de la Fiscalía, podía moverla para otro día, no quiero que eso se vaya retrasando. Está presentada la denuncia, hay que atenderla. Entonces mañana me voy muy temprano al antiguo Senado para tratar este tema. Pues así va, así va el asunto”, señaló en su videocharla.

Fernández Noroña lamentó que debido a este compromiso no pudo acompañar a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en Chetumal, ni podrá hacerlo este viernes con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. “Son muy buenos compañeros, pero primero hay que cumplir con esta cita”, puntualizó.

El senador detalló además que, tras acudir a la Fiscalía, continuará con su agenda pública. El sábado ofrecerá una charla dirigida a jóvenes en el Instituto de Formación, mientras que el domingo viajará a Chihuahua para asistir al informe legislativo de la senadora Andrea Chávez, a quien acompañará como invitado especial.

Con esta comparecencia, Fernández Noroña da seguimiento a la denuncia que interpuso contra “Alito” Moreno. El morenista sostuvo que su presencia ante la FGR busca reafirmar su decisión de llevar el caso por la vía legal y no permitir que el incidente quede en la impunidad.

