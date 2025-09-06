CSP rinde cuentas en los estados

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio inicio ayer a su gira nacional que abarcará las 32 entidades del país, en León, Guanajuato, en un evento que congregó a decenas de ciudadanos en la Explanada de la Feria de León, en donde destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades de los dos niveles de Gobierno.

“Podemos no coincidir, venir de distintos partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar, tenemos que gobernar juntas y coordinadas. Vamos a seguir trabajando para bajar los índices delictivos”, dijo, ante la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Sheinbaum Pardo resaltó los esfuerzos que han realizado el Gobierno federal y el de Guanajuato en infraestructura y cuidado del agua, con proyectos estratégicos específicos, y señaló que se está tecnificando uno de los distritos de riego más importantes de Guanajuato, “el Distrito 011, además, de que se construye el acueducto Solís–León para poder traer agua a esta ciudad, y se trabaja en sanear el río Lerma.

Precisó que se planea la construcción de seis mil viviendas destinadas a familias que perciben menos de dos salarios mínimos, además de que en breve se iniciará la rehabilitación de tramos carreteros federales, con equipo ya adquirido, para arrancar los trabajos de manera inmediata.

En su visita a la ciudad de León, Sheinbaum hizo un balance de los programas sociales que actualmente benefician a la población guanajuatense. Entre ellos destacó la pensión para adultos mayores, que alcanza a más de 612 mil personas.

Al darle la bienvenida, la gobernadora Libia Denisse García expresó: “Te agradecemos, Presidenta, por haber elegido a nuestro estado como el primer estado en donde vas a presentar tu informe de gobierno. Presidenta, te recibimos con apertura y con respeto, te recibe un estado que está lleno de historia y no de cualquier historia”.

García Muñoz Ledo apuntó que hace unos días tuvo la oportunidad de representar a las y los guanajuatenses en el evento de la Presidenta en Palacio Nacional, y ahí quedó claro que “gracias al trabajo en equipo que hemos venido haciendo, Guanajuato está presente con proyectos históricos y estratégicos que ya se merecía nuestra gente en Guanajuato”.

La mandataria panista expresó que gobernar requiere sumar coincidencias y dejar de lado intereses particulares y enfatizó: “Hacer lo correcto siempre será el camino elegido por Guanajuato”.

De manera especial, García Muñoz Ledo agradeció a la jefa del Ejecutivo federal el respaldo a la industria del calzado, con el decreto que protege esta actividad económica con cuotas compensatorias definitivas.

“Presidenta, quiero reconocerte el decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado, respaldando así a una industria representativa y querida para las familias de León y Guanajuato”, dijo.

Sobre el tema, Sheinbaum Pardo aseguró que el calzado guanajuatense constituye el corazón de la economía local, y subrayó que su protección significa defender empleos, tradiciones y el patrimonio de miles de personas.

La Presidenta reiteró la importancia de trabajar en unidad, más allá de colores partidistas.

“Cuando hay altura de miras, la única camiseta que nos vamos a poner es la de México”, enfatizó.

La transformación avanza, asegura la mandataria en Aguascalientes

› Por Claudia Arellano

En Aguascalientes, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su acto de rendición de cuentas ante cerca de 15 mil personas, como parte de la gira nacional que encabeza para dar a conocer los avances de su administración, donde subrayó que “gobernar implica estar cerca de la población y escuchar directamente sus necesidades”.

“Decidí ir a todos los estados de la República a informar, porque gobernar es rendir cuentas. No se puede gobernar lejos del pueblo, hay que gobernar cerca de la gente”, afirmó.

De acuerdo con el informe, en la entidad 156 mil 756 personas adultas mayores reciben la Pensión para el Bienestar y 13 mil 954 personas con discapacidad cuentan con apoyo económico; además, cinco mil 146 jóvenes forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que tres mil 455 reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La Presidenta anunció que este año, con el programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 2 mil 450 viviendas para personas sin seguridad social, además de 20 mil más a través del Infonavit. Asimismo, 118 mil 300 acreditados han sido beneficiados con la condonación parcial de créditos de vivienda.

A su vez, la gobernadora del estado, Teresa Jiménez, le hizo la solicitud de apoyo para la construcción de dos puentes en la entidad panista, así como el mejoramiento en infraestructura y movilidad.

En su intervención, la mandataria estatal, pidió la mitad del presupuesto para dos obras: “Presidenta, le hacemos la solicitud del el puente vehicular de la Carretera Federal 45 Norte en Margaritas, del municipio Jesús María, también el puente vehicular de la Carretera Federal 45 Sur”, y enfatizó “el gobierno del estado pondría la mitad”. Sheinbaum no ofreció una respuesta definitiva pero dijo que “se lo llevaría de tarea”.

En este punto estuvo acompañada por Rosa Ícela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Edna Elena Vega Rangel, subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar; Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); entre otros funcionarios.

La mandataria federal continuó más tarde su viaje a Zacatecas, donde habló del apoyo que se les otorgara a los productores de frijol en Zacatecas.

“Nuestro objetivo es que produzcamos 300 mil toneladas de frijol en el país para que dejemos de importar frijol y que aquí se produzca en nuestro país todo el frijol que se necesitan es un programa principalmente para Zacatecas”, expresó en la Plaza de Armas.

Minutos antes, docentes agremiados a las secciones 34 y 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al sindicato de Telesecundarias, protestaron en calles del centro histórico.

En el evento la mandataria estuvo acompañada por el gobernador de Zacatecas, David Monreal y su hermano el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quienes en los días recientes han estado en el ojo público, por el tema de la aspiración de su hermano, Saúl a la gubernatura, de lo cual opino la mandataria en su conferencia matutina.

Presidenta pide a Rubio reconocer a migrantes

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, durante el reciente encuentro que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, le pidió que reconozca a las y los mexicanos que laboran y residen en su país.

“Le dijimos algo que es muy importante para todas y para todos nosotros: reconozca a nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no sólo ayudan a sus familias en México, sino que han forjado también la economía de los Estados Unidos”, aseguró la Presidenta.

Al iniciar ayer su gira nacional por las 32 entidades federativas, en Guanajuato, la mandataria comentó que “México está escrito con M de migrante”, y señaló que “es necesario que sepan nuestros paisanos que siempre los vamos a defender, los queremos, y su Gobierno está siempre para protegerlos y para abrazarlos”.

El Dato: Agentes federales del ICE allanaron el miércoles pasado la planta Hyundai Metaplant del sureste de Georgia, y arrestaron a 475 personas, originarias de Corea del Sur.

La mandataria reiteró el principio inviolable que es la soberanía nacional y aprovechó para agradecerle a Marco Rubio que haya tratado a México “con mucho respeto”.

Enfatizó: “Sabemos siempre que hay un principio inviolable, que es la soberanía nacional y hoy, en el mes de la patria, gritamos con orgullo: ¡Viva México independiente! ¡Que viva México, Viva México!”.

Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que hasta ese momento no se tenía información sobre connacionales detenidos tras la megaredada que realizó personal del ICE de Estados Unidos contra migrantes en Georgia.

Autoridades del vecino del norte y medios de comunicación estiman en 475 los trabajadores indocumentados detenidos durante ese operativo, en el que también participaron elementos de la Oficina de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Al respecto, la mandataria dijo: “Les podemos informar más tarde; han estado desde el primer momento, tanto el consulado como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada, pendientes para saber si hay mexicanos”.

E insistió: “No tenemos hasta el momento información, pero desde el momento en que ocurrió (la redada en Georgia) están trabajando ya (personal de la Cancillería) en comunicación con ICE, que es la agencia de Estados Unidos, y con CBP”.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que continúa en proceso el conocer la cifra final de detenidos por nacionalidad, durante el operativo referido.

“El Consulado General de México en Atlanta mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables”, señaló la Cancillería, a través de una publicación difundida en sus cuentas de redes sociales.

Añadió que funcionarios del Consulado se desplazaron ayer al Centro de Detención de Folkston, y permanecerán en ese lugar durante el fin de semana, para realizar entrevistas, brindar atención consular y hacer un seguimiento individualizado sobre posibles connacionales detenidos. En su mensaje, la Cancillería reiteró su compromiso “con la protección de todas y todos los mexicanos en el exterior”.

La Presidenta Sheinbaum ha declarado en reiteradas ocasiones que “no es con redadas ni con violencia como se atiende el tema migratorio”, y que el fenómeno debe abordarse mediante una reforma integral, que tome en cuenta a los mexicanos que están del otro lado del país.