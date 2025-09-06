Marina detiene a empresarios y funcionarios por huachicol

Elementos de la Secretaría de Marina participan en operativos contra el huachicol en Tamaulipas.

La Secretaría de Marina, en coordinación con el Gabinete de seguridad, detuvo a directivos de empresas y servidores públicos quienes contaban con órdenes de aprehensión tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas en marzo pasado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención y señaló que “el proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”.

La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo.



En un comunicado conjunto, el Gabinete de seguridad estableció que se “llevaron a cabo diversas órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con el mercado ilícito de combustibles (MIC), dentro de los cuales se encuentran empresarios y servidores públicos”.

La Secretaría de Marina recalcó que las detenciones se realizaron en concordancia “con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y la impunidad, los cuales se mantendrán vigentes de manera permanente en las instituciones”.

Dicha vigencia tendrá como objetivo “garantizar resultados satisfactorios en los compromisos adquiridos con México. Por lo anterior, las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes”.

El comunicado conjunto detalla que las detenciones se efectuaron en operaciones coordinadas realizadas en días recientes como resultado de trabajos de investigación de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además, se informó que este domingo se llevará a cabo una rueda de prensa a las 11:00 horas en la que se detallarán estas acciones.

