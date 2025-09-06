Reactivan terror contra migrantes en EU con cárceles, redadas, softwares…

En lo que constituye la redada más grande hasta el momento en la actual ofensiva migratoria de la administración Trump en los lugares de trabajo de Estados Unidos, cientos de agentes federales detuvieron a 475 personas, en su mayoría surcoreanos, en el extenso sitio de fabricación en el condado Bryan, en Georgia, donde la automotriz Hyundai produce vehículos eléctricos.

Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, informó en conferencia de prensa ayer que la redada del jueves fue el resultado de una investigación de varios meses sobre acusación de contratación ilegal en el lugar, y fue la “mayor operación policial en un solo sitio” en las dos décadas de historia de la agencia.

El Dato: El mismo jueves, al menos 40 trabajadores de una planta familiar que fabrica barras nutricionales fueron detenidos durante una redada de ICE en Cato, Nueva York.

El operativo se realizó en uno de los puntos de fabricación más grandes y más destacados de Georgia, donde Hyundai comenzó a fabricar vehículos eléctricos hace un año, en una planta en mil 214 hectáreas y siete mil 600 millones de dólares.

El sitio emplea a unas mil 200 personas en un área a 40 kilómetros al oeste de Savannah, donde las comunidades para dormir se entremezclan con granjas. El gobernador Brian Kemp y otros funcionarios lo han promocionado como el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia del estado.

Los agentes centraron su operación en una planta adyacente que aún está en construcción, en la que Hyundai se asoció con LG Energy Solution con el fin de producir baterías para vehículos eléctricos, la cual comenzará a operar el próximo año.

61 mil 226 migrantes han sido detenidos en agosto por ICE

Los registros judiciales indicaron que los fiscales no saben quién contrató a los que llamaron “cientos de extranjeros ilegales. (La identidad) de la empresa o contratista real que los contrata se desconoce actualmente”.

Schrank dijo a la prensa que, si bien algunos de los trabajadores detenidos cruzaron la frontera de EU sin autorización legal, otros habían ingresado al país legalmente, pero tenían visas vencidas o habían entrado con una exención de visa que les prohibía trabajar. Destacó que algunos laboraban para el fabricante de baterías, y otros eran empleados por contratistas y subcontratistas en el sitio de fabricación.

Aunque dijo que la mayoría de los detenidos son coreanos, indicó que no disponía de un desglose de las nacionalidades y que aún no se ha acusado a nadie de ningún delito, pero la investigación está en curso. El grueso de los arrestados fueron llevados a un centro de detención de inmigración en Folkston, Georgia, cerca de la frontera con Florida.

“Ésta no fue una operación de inmigración donde los agentes entraron en las instalaciones, reunieron a la gente y la subieron a autobuses. Ésta ha sido una penal de varios meses, donde hemos desarrollado evidencia y realizado entrevistas, recopilado documentos y presentado esa evidencia al tribunal con el fin de obtener una orden judicial de registro”, detalló.

La Fiscalía para el Distrito Sur de Georgia dijo en un comunicado que varias personas intentaron huir, incluidas algunas que “tropezaron con un estanque de aguas residuales “, y que los agentes usaron una lancha para sacarlos del agua. Uno de los individuos nadó debajo de la lancha e intentó volcarla sin éxito. Un trabajador dijo a Univisión que se escondió en un ducto de aire para evitar su captura.

En el operativo, participaron ICE, Seguridad Nacional, la Patrulla Estatal de Georgia, el FBI, la DEA y la ATF, quienes enmascarados y armados, llegaron a las instalaciones “como si fuera una zona de guerra”, dijo otro trabajador a la prensa. Una vez ahí, ordenaron al personal que usaba cascos y chalecos que fueran a un edificio, donde los procesaron. Ahí les pidieron sus identificaciones.

Hyundai informó que sus operaciones no se interrumpieron, y que estaba “trabajando para entender las circunstancias específicas” de la operación y las detenciones, y destacó que hasta el momento, ninguno de los asegurados era empleado directamente por la compañía.

LG reveló que estaba “monitoreando de cerca la situación y recopilando todos los detalles relevantes”. Agregó que no podía confirmar de momento cuántos de sus empleados o trabajadores de Hyundai habían sido detenidos.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, expresó “preocupación y pesar” por la operación contra sus ciudadanos, y que “las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso policial de Estados Unidos”.

...Y abren el ‘Deportation Depot’ al norte de Florida

› Redacción

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció ayer la apertura del nuevo centro de detención para migrantes ‘Deportation Depot’ (Depósito de deportaciones) en el norte del estado, con una capacidad de hasta dos mil personas, que se sumará a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes).

“No sólo estamos haciendo ‘Alligator Alcatraz’. Hemos abierto ahora el ‘Deportation Depot’ en el noreste de Florida y estamos trabajando en abrir el Panhandle Pokey (la cárcel del Panhandle) en el noroeste de Florida”, indicó en entrevista con Fox News.

El nuevo centro, adecuado en una antigua cárcel del condado de Baker —al occidente de Jacksonville—, abrió el martes con una capacidad para hasta dos mil detenidos y está “recibiendo” migrantes desde este viernes, indicó la oficina del gobernador al medio local Florida Phoenix.

Además, el anuncio de la apertura de ‘Deportation Depot’ ocurre tras la decisión, en la víspera, del Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de bloquear el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el ‘Alligator Alcatraz’ a más tardar en octubre. Por la tarde, se confirmó que Alcatraz de los caimanes ha vuelto a operar “deteniendo a inmigrantes indocumentados para ICE para satisfacer las necesidades operativas actuales”.

Florida y ‘Alligator Alcatraz’, desde su apertura el pasado 3 de julio, han sido emblemas de la política migratoria de Trump, en cuya administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del ICE, con 61 mil 226 detenidos en agosto.

Alejan a migrantes de cocodrilos; ahora los llevan a donde hay... osos

› Por Claudia Arellano

Activistas migrantes en Estados Unidos acusaron que el gobierno de ese país continúa su política de terror, luego de que la administración de Donald Trump eligió una conocida prisión en Louisiana para albergar a migrantes detenidos. “Los funcionarios prometieron bosques llenos de osos”, alertó Maite Arreola.

Líderes de diversas organizaciones dijeron a La Razón que la prisión de siete mil 300 hectáreas, “no es nueva, pero estaba en abandono”. Tiene más de un siglo de antigüedad y aún fue utilizada en las décadas de 1960 y 1970, siempre vinculada a graves violaciones de derechos humanos.

La activista afirmó que, en su momento, esta cárcel fue calificada como “una de las más sangrientas de EU, porque fue sede de actos de violencia, disturbios masivos, fugas, brutalidad, condiciones inhumanas y ejecuciones”.

El Dato: EL edificio para migrantes fue renovado, pero el resto del complejo, formado por varios edificios, ha permanecido activo y alberga a 6,300 internos.

Arreola, de padres mexicanos y nacida en EU, dijo que como socióloga sabe que este tipo de prisiones no sólo son una violación a los derechos humanos, sino al derecho a la salud, ya que pensar que el humano puede ser atacado por un animal salvaje también repercute en las emociones, ya que la gente se encuentra expectante.

Mencionó que el complejo, ubicado en la Penitenciaría Estatal de Louisiana, es una inmensa prisión rural conocida como “Angola”, donde originalmente se llevaban esclavos y la finalidad ahora es llevar a “nuevos migrantes arrestados, que siguen siendo perseguidos y que ahora estamos alertados por este tipo de modelos de prisión que no sólo afectan a los migrantes, sino el medioambiente”.

Vista aérea del complejo Angola, ubicado en la Penitenciaría Estatal de Louisiana, el pasado miércoles. ı Foto: Especial

Hasta el momento las autoridades han trasladado a 51 indocumentados a esta cárcel, tras un acuerdo entre el gobierno estatal de Louisiana y el de Trump, similar a los que se han firmado con Florida o Indiana, para expandir la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En Angola, los migrantes estarán retenidos en una sección conocida coloquialmente como “El Calabozo”, ya que la mayoría de las celdas son usadas para confinamiento solitario, lo que para Betty Osceola, indígena del pueblo mikasuki, en EU, tiene una repercusión sobre los derechos humanos y el medioambiente.

La activista apuntó que la prisión de Louisina ya ha causado alerta entre la comunidad migrante y sus defensores, ya que el gobierno resaltó que están listos para trasladar a 200 indocumentados, mientras que el gobernador realiza labores de apoyo para incrementar la capacidad a 400 camas, “en un lugar que es inviable y poco habitable para un humano”.

Recordó que el jueves se realizó una redada con la participación de varias agencias en la planta Hyundai Metaplant, en Georgia, que resultó en la detención de 475 personas, y dijo que esto seguramente tiene que ver con la firmeza que tiene este gobierno en sus estrategias, que “son aterradoras y devastadoras”.

“Tras la histórica asignación de fondos para la agenda antimigratoria de Trump, incluida en el paquete presupuestario aprobado por el Congreso el pasado julio, el DHS ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar la meta de contar con 80 mil camas adicionales para la detención de migrantes que serán llevados a centros como éste (Angola), donde, ahora, además de caimanes, hay presencia de otra fauna, como osos”, dijo.

Osceola quien fue dura crítica de Alligator Alcatraz, recordó que actualmente EU mantiene tras las rejas a más de 61 mil 200 migrantes, “el número más alto en varios años”, y enfatizó que casi la mitad de éstos, un 45 por ciento, no tiene antecedentes criminales, según datos recopilados por Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse.

En “cacería”, espían con software Paragon

› Por Claudia Arellano

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reactivó un contrato de dos millones de dólares con la empresa israelí de software espía Paragon, y se ha detectado que se utiliza para la detención de migrantes en California, Texas y Atlanta, denunciaron colectivos.

“El software espía de Paragon puede comprometer un dispositivo sin intervención del usuario. El método y operación es similar al conocido Pegasus, del también israelí NSO Group, que está incluido en la lista negra del gobierno de EU”, dijo el ingeniero en sistemas Juan Carlos Loera.

Agregó que al parecer Paragon no está en esa lista negra, y además, permite al operador, en este caso ICE, acceder de forma encubierta a aplicaciones de mensajería cifradas como Signal y WhatsApp.

El Tip: cada arresto de migrantes supone para los agentes de ICE y CBP bonos, ascensos y distinciones internas, según medios de EU

María Elena Camargo, del colectivo Migrantes Mexicanos radicados en Atlanta, dijo que en enero la compañía Meta informó que un software espía de Paragon, llamado Graphite, se había utilizado para atacar a unos mil usuarios de WhatsApp, como periodistas y activistas de derechos humanos, no en Estados Unidos, sino principalmente en Europa, “pero ahora, nosotros creemos que el ICE va por atacar colectivos de defensa de migrantes”.

La abogada Aimé Carrancá Smith, señaló: “Cualquier tipo de intervención es violatoria a los derechos migrantes; sin embargo, el tema regulatorio para el espacio de software es muy complejo, ya que incluso podrían existir leyes que protejan a las autoridades para justificar este tipo de situaciones”.

Mencionó que, ahora, en el sitio web del Sistema Federal de Datos de Adquisiciones, ICE hizo pública una actualización en el contrato firmado inicialmente el 27 de septiembre del 2024 y suspendido 11 días después por el anterior gobierno.

Comentó que la segunda administración de Donald Trump ha tomado como bandera la detención de migrantes, y que en los primeros 100 días de su mandato, 65 mil 682 personas fueron deportadas, la mayoría, señaladas como delincuentes, aunque sin juicio, y “curiosamente han sido capturadas en situaciones extrañas, como si supieran con precisión las salidas de sus trabajos o casas”.

Por lo anterior, consideró que es probable que, desde hace meses, ICE esté usando instrumentos tecnológicos para dar con el paradero no sólo de migrantes, sino de quienes los defienden.

“Hemos platicado con algunos de los detenidos, o mejor dicho, sus familiares nos comentan que, en algunos casos, llegaba a su equipo celular un mensaje, siempre extraño, de un supuesto reinicio del equipo o de activación sin razón aparente de geolocalización; creemos que con este nuevo software que se ha adquirido podrían localizar con mayor facilidad lugares que durante años han sido habitados por la comunidad”, expresó.

La abogada refirió que los datos compartidos por el ICE están divididos de acuerdo con el tipo de violación criminal que hayan cometido las personas, nacionalidad, e incluso, la época en la que fueron arrestados, detenidos o bien deportados, pero llama la atención que ahora “la información, desde el inicio del mandato de Trump, no es específica, en temas, por ejemplo, del delito que cometen los detenidos”.

Comentó que entre los registros históricos del ICE, los mayores arrestos corresponden a mexicanos, lo que representaría una alerta mayor para la comunidad originaria de este país, asociada a la adquisición de la nueva tecnológica de la agencia.

Añadió que las organizaciones defensoras de migrantes no dejarán de hacer llamados a la defensa de los derechos humanos, porque no es legal que un país instale algún programa espía sin dar una especificación clara a la ciudadanía.