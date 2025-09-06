SRE establece capacitación obligatoria para aquellos que no pertenezcan al Servicio Exterior

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que establecen que las personas designadas como titulares de representaciones diplomáticas que no pertenezcan al Servicio Exterior Mexicano (SEM) deberán recibir formación especializada antes de asumir el cargo.

El Instituto Matías Romero será el encargado de impartir cursos sobre principios de política exterior, diplomacia, servicios consulares, vinculación con comunidades, marco legal y gestión administrativa, con el fin de garantizar que quienes representen a México cuenten con herramientas que les permitan un desempeño eficaz en beneficio de connacionales en el extranjero.

De acuerdo con la Cancillería, estos lineamientos “reflejan el compromiso de fortalecer las capacidades del personal en embajadas y consulados”, de modo que la protección, atención y servicio a las y los mexicanos en el exterior se realice con estándares más altos.

El acuerdo precisa que el personal temporal designado como embajadores o cónsules generales deberá completar la capacitación antes de su comparecencia en el Senado para ratificación o, en el caso de nombramientos por el artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, antes de su traslado al país de destino.

Los cursos se ofrecerán preferentemente en modalidad presencial y podrán complementarse con formación en línea, sesiones de orientación sobre procesos administrativos, responsabilidades de las personas servidoras públicas y contextos políticos específicos de cada adscripción.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el Instituto Matías Romero dará seguimiento a la capacitación y podrá actualizar los programas en coordinación con las distintas áreas de la dependencia.

