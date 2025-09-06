Trump va por renegociar ya el T-MEC: WSJ

El gobierno de Donald Trump anunció que en octubre comenzaría la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerado el pacto comercial más importante de Norteamérica, que en ese momento se encuentra bajo presión por los aranceles unilaterales impuestos por Washington.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la oficina de Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, tendría la responsabilidad de conducir el proceso. La dependencia debía abrir consultas públicas con empresas y sindicatos antes del 4 de octubre, conforme a lo dispuesto en el tratado.

Además, anticipó que las discusiones se extenderían por varios meses, con una audiencia en el Congreso programada para enero de 2026 y una reunión trilateral el 1 de julio de ese mismo año para evaluar los términos de un nuevo acuerdo.

El Tip: la revisión del TMEC por nuestro país, arrancarán en septiembre próximo, aseguró el 5 de agosto Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

El T-MEC, que había reemplazado al TLCAN en 2020 durante el primer mandato de Trump, fue objeto de críticas constantes en su segundo gobierno. El mandatario lo había debilitado con la imposición de aranceles a México y Canadá, bajo el argumento de que ambos países eran laxos frente al narcotráfico. En marzo de 2025, apenas iniciada su nueva administración, Trump decretó un arancel del 25 por ciento a los productos fuera del tratado y al acero y al aluminio, insumos clave para la industria automotriz, principal sector de integración regional.

El presidente estadounidense mantuvo comunicación con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien afirmó que existían progresos en el diálogo bilateral. El tema también fue abordado por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a México en la que se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

25 por ciento de aranceles aplicó EU al acero y aluminio

El Wall Street Journal sostuvo que un acuerdo global contra el narcotráfico sería un requisito para concretar cualquier pacto de mayor alcance con México y Canadá. Según el rotativo, la Casa Blanca colocó el combate a la criminalidad como condición para las renegociaciones del tratado.